Rentrée scolaire : tout est prêt à l'école Villeneuve de Chauvigny

C'est tout à fait zen et souriante que la Directrice de l' école primaire nous reçoit.

La cour de l'école Villeneuve de Chauvigny © Radio France - vincent Hulin

Eugénie Porcher affiche un grand sourire " Tout le système de lavage des mains, les enfants connaissent bien, ils y sont maintenant habitués, pour eux ce n'est plus un problème. Concernant la distanciation on a gardé les bonnes habitudes, d'ailleurs on a écarté autant que possible les élèves, et d'un point de vue pédagogique on s'est aperçu que c'était intéressant ils ont plus de place, sont plus concentrés et puis plus besoin de mettre des classeurs entre eux pour ne pas copier."

entrée de l'école Villeneuve © Radio France - Vincent Hulin

Sous forme de comptine pour les touts petits

L'enseignante souligne qu'avec un peu de plus de 80 élèves répartis en 4 classes tout va bien se passer dans une "petite école". Eugénie Porcher précise que bien sûr, les consignes vont être rappelées à chaque enfant, "ça se fera même sous forme de comptine pour les touts petits". Après place au travail: "nous allons devoir vite nous mettre au travail, car il va falloir vérifier les acquis."

C'est bisous au portail

"On va autoriser les parents de petite section à rentrer masqués avec leurs enfants et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition par la mairie. Les parents sont déjà au courant pour les autres, c'est bisous au portail."