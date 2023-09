Rentrée scolaire : un enseignant devant chaque élève, mais pendant combien de temps ?

Alors que les élèves font leur rentrée ce lundi matin, les craintes sont toujours présentes face au maque de personnel. Dans le Cher, les prévisions sont de 470 élèves en moins pour cette rentrée scolaire, mais le département ne rend que six postes, cela devrait donc faciliter les nominations et limiter les sureffectifs. Estelle Lauverjat-Crépin, co-secrétaire du Snuipp-FSU dans le Cher, reste cependant dubitative : "Peut-être que pour la rentrée, il y aura un enseignant devant chaque classe, mais parce que le ministère va utiliser tous les remplaçants dont il dispose. Dès qu'il y aura des absences, il n'y aura plus de remplaçants. Le vivier n'est pas inépuisable. Ca ne durera donc pas. Quant au choc d'attractivité que le président et le ministre avaient promis, il n'est pas là. Certes, il y a des revalorisations mais la plupart se font par des missions supplémentaires dans le cadre du pacte annoncé par le gouvernement. Or, le ministère reconnait lui-même que la durée moyenne de travail d'un enseignant est déjà de 37 heures par semaine. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas souscrire à ce pacte et travailler encore plus."

La cour d'école retrouvera toute son animation le 4 septembre © Radio France - Michel Benoit

Une rentrée effectivement marquée par la revalorisation des salaires des enseignants : aucun ne débutera en dessous de 2.000 euros nets. Des augmentations qui seront plus fortes pour les enseignants qui accepteront des missions supplémentaires, dans le cadre du pacte annoncé par le ministère de l'Éducation nationale. Ce qu'il faut, ce n'est pas des heures supplémentaires mais plus d'enseignants, tout simplement pour réduire le nombre d'élèves par classe estime Estelle Lauverjat-Crépin : "C'est du sparadrap tout ça. Il y a du soutien scolaire qui, certes peut être intéressant, mais nous au SNUIPP, on préfère qu'il y ait plus d'enseignants en Rased, qu'il y ait moins d'élèves par classe. Certes, le nombre d'élèves par classe a diminué en Réseau d'éducation prioritaire, mais il faut que cela baisse dans toutes les classes pour éviter des effectifs trop importants. Une moyenne, par exemple à 22 élèves, ça n'empêche pas des classes à plus de 25 élèves en primaire. Avec autant d'élèves, c'est très compliqué de s'occuper de ceux qui sont en difficulté. De ministre en ministre, ils ont des formules choc, comme si à l'école, on n'apprenait pas. On nous parle à chaque fois des apprentissages fondamentaux, mais des dictées et du calcul mental, on en fait en classe. Ce qu'il faut, c'est avoir une réelle ambition ; donner plus de moyens, recruter et donner aux jeunes envie de faire ce beau métier."

L'école d'Auron, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le budget de l'éducation nationale est en constante augmentation : +6,3 % cette année à plus de 60 milliards d'euros en 2023, premier budget de l'état. 935 millions ont été dégagés pour financer les augmentations de salaires.