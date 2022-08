Rentrée scolaire : un manque de chauffeurs de cars en Pays de la Loire, la Mayenne un peu épargnée

La pénurie de chauffeurs de cars scolaires perdurent en France. D'après la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, il manque 7.000 chauffeurs dans le pays. Dans les Pays de la Loire, entre 400 et 700 postes vacants à maintenant 10 jours de la rentrée. La Mayenne s'en sort plutôt bien.

Cela ne date pas d'hier mais à en croire la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, la tendance ne s'inverse pas. Il manque près de 7.000 chauffeurs de cars scolaires. La situation inquiète dans différents départements à quelques jours de la rentrée. En Mayenne, tous les circuits quotidiens seront assurés, expliquent les professionnels. Chaque jour, Transdev convoie entre 7.000 et 8.000 passagers, dont des scolaires. Certains postes de chauffeurs sont malgré tout vacants.

Du coup, ce sont d'autres employés qui prennent le volant, raconte Julien Carreno, le directeur de l'entreprise. "Plusieurs salariés de l'entreprise mettent la main à la pâte et seront sur la route à partir du 1ᵉʳ septembre, en attendant de pouvoir recruter des personnes. Ce sont par exemple des gens qui travaillent dans les bureaux, sur l'activité de planning ou ce qu'on appelle l'exploitation. Des mécaniciens aussi".

Des agents communaux au volant ?

En proposant la plupart du temps des contrats à temps partiel, avec un travail de trois heures le matin et un travail de trois heures le soir généralement, le métier de chauffeur de cars perd en attractivité. Certaines hypothèses sont sur la table pour faire face à la pénurie explique Daniel Gendry, maire de Niafle, et conseiller régional à la commission Transports. "Pourquoi pas décaler certains horaires au niveau de l'enseignement pour arriver à transporter plus de passagers. Entre les collèges, les lycées, il y a peut-être des solutions à trouver. Il y a aussi l'idée de demander à des agents des communes de peut-être assurer le transport dans certains cas. Tout ça doit être débattu" explique l'élu.

Une réunion a lieu ce lundi 22 août à Angers entre les services de la Région Pays de la Loire et les acteurs du transport en cars.