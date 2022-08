EN IMAGES - Un nouveau lycée ouvre pour la rentrée à Aizenay en Vendée

En cette rentrée scolaire un nouveau lycée ouvre en Vendée, à Aizenay. Jusqu'alors il n'y avait pas de lycée entre La Roche-sur-Yon et Challans. C'est désormais chose faite. 170 élèves de seconde issus des collèges environnants font leur rentrée ce jeudi 1er septembre. Les premières arriveront l'année prochaine et les terminales dans deux ans. Soit 630 élèves à terme. L'établissement peut accueillir jusqu'à 840 élèves. Le bâtiment de 33 millions d'euros financé par la région Pays de la Loire et l'Etat via le plan de relance a obtenu le label "bâtiment biosourcé" car il a été isolé avec18.000 bottes de paille. Ce lycée "nature" entouré d'une mare et de haies bocagères veut également sensibiliser les élèves à l'environnement.

"C'est un établissement de proximité, souligne le proviseur Franck Robin. Il est _à_taille humaine et cela permettra une connaissance de chaque personne dans l'établissement". Le lycée accueille pour le moment cinq classes de seconde (avec options latin, arts plastiques et santé sociale) et 17 enseignants. Situé route de Nantes à la sortie d'Aizenay et près d'un complexe sportif, l'établissement recrute sur une quinzaine de communes des environs, dont Beaulieu-sous-la-Roche, Coëx, Saint-Etienne-du-Bois et Le Poiré-sur-Vie.

Reportage: visite du nouveau lycée d'Aizenay Copier

Demain, ils auront des carrières différentes car une grande partie des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Franck Robin

Avant d'être en charge de ce nouveau lycée, Franck Robin dirigeait l'établissement voisin, le collège Soljenitsyne. Mais dans une autre vie il travaillait dans un cirque : "Les autres expériences professionnelles permettent des compétences transférables dans l'accompagnement de nos jeunes [...] À un jeune de 14 ou 15 ans qui ne sait pas où aller on lui dit que l'important c'est s'il y a du travail. L'envie de trouver quelque-chose [...] Demain ils auront des carrières différentes car un grand nombre de métiers d'aujourd'hui n'existeront plus".

Lycée d'Aizenay ouvert en septembre 2022 © Radio France - Yves-René Tapon

18 mille bottes de paille servent à l'isolation du lycée © Radio France - Yves-René Tapon

Le proviseur Franck Robin et la gestionnaire Murielle Leconetable © Radio France - Yves-René Tapon