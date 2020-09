Rentrée scolaire : "Un peu stressé mais ça va", les enfants de retour en classe dans le Calvados

Ce mardi 1er septembre, l’école a repris pour 12,4 millions d’enfants et 800 000 enseignants en France. En Normandie, environ 600 000 élèves sont de retour en classe après, pour certains, jusqu'à six mois d'interruption de cours en raison de l'épidémie de coronavirus. Il va falloir en plus intégrer un nouveau protocole sanitaire, notamment pour ceux qui passent en 6ème puisque le port du masque est obligatoire au collège.

Les parents priés rester en dehors de l'établissement

Celui de Douvres-la-Délivrande n'échappe pas à la règle. Ce mardi matin, l'établissement Clément Marot, qui accueillait seulement les 6ème, a demandé aux parents de rester à l’extérieur de l’établissement. "J'invite les élèves à rentrer de façon à éviter qu'il y ait trop de proximité devant le collège" explique Franck Guéguéniat le principal de l'établissement vigilant à ce que soit respectée la règle de distanciation physique. Une consigne qui entraîne quelques déceptions parmi les parents : "J'aurais aimé accompagner mon fils ne serait-ce qu'une trentaine de minutes jusqu'à l'appel surtout qu'on n'a pas pu visiter l'établissement au mois de juin" explique cette mère d'élève.

C'est donc seuls que ces élèves découvrent leur nouvel établissement. Quentin à la boule au ventre : "Je suis un peu stressé, mais ça va. Le collège ça change du CM2 et de l'école, on a plusieurs professeurs et plusieurs matières." Et puis, il y a ce masque qu'il faut désormais porter toute la journée. "C'est un petit peu embêtant mais faut le garder pour la protection de tout le monde", estime Quentin.

Le masque peut brider la participation des élèves en classe

Mais pour Madame Villy, sa professeure de Français, le masque risque de compliqué un petit peu les choses. "De fait, cela risque de compliquer un petit peu la mémorisation des noms, et puis ça peut brider aussi les volontés d'intervention et de participation des élèves" prévient-t-elle tout en gardant confiance : "Les enfants s'adaptent facilement, ça ira !" Vivre avec le virus, c'est la première leçon à apprendre pour cette nouvelle année scolaire.