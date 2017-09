Rentrée scolaire : une nouvelle classe dans le petit village de Grézac

L'école de Grézac, qui accueille des enfants de la petite section de maternelle au CP, a ouvert une nouvelle classe à la rentrée. La cause ? Une arrivée massive de nouvelles petites têtes blondes. la conséquence ? des classes allégées.

Cela faisait trente ans que la petite commune de Grézac, au sud de Saujon en Charente Maritimes, n'avait pas eu trois classes dans son école. Depuis la fin des années 90, elle fonctionne en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec sa voisine de Corme-Ecluse qui accueille les élèves du CE1 au CM2. Un fonctionnement en "autogestion" important pour le maire de Grézac Bernard Pourpoint "il est important que les enfants aillent à l'école là où ils vivent et qu'ils connaissent comment fonctionne une commune". Du coup pour l'édile, il n'était pas question d'envoyer les nouveaux élèves ailleurs qu'à Grézac.

Ouverture d'une nouvelle classe à Grézac, le reportage de France bleu La Rochelle Copier

Un mini boom démographique

Depuis le milieu des années 2000, la commune de Grézac a connu un accroissement important de sa population (de 600 à 900 habitants entre 2005 et 2014). Des lotissements se sont construits et beaucoup d'actifs qui travaillent sur Saintes et Royan ont choisi Grézac pour son calme et sa qualité de vie. Ceux que l'on appelle aujourd'hui les "néoruraux" ont fait des petits. Depuis deux ans, beaucoup d'enfants arrivent à l'école maternelle. Ils étaient dix cette année en petite section. Il a donc fallu ouvrir une nouvelle classe. Claire et son mari se sont installés cet été à Grézac et lundi leur fille faisait sa rentrée en CP : "d'habitude on entend parler de classes qui ferment donc c'est très bien. Elle (leur fille) va côtoyer les enfants du village donc elle va s'intégrer très rapidement.

20.000€ d'investissements

La nouvelle classe de l'école de Grézac construite cette été © Radio France - Kevin Boderau

Pour ouvrir cette nouvelle classe, la commune de Grézac à investi environ 20.000€ cet été pour rénover et agrandir l'école. Une nouvelle institutrice a été nommée, ce qui a permis d'alléger les classes, ce dont se félicite la directrice et enseignante de la classe Grande Section / CP : "32 élèves en petites sections, c'était vraiment hyper difficile. Il était impossible de travailler le langage correctement et pour les enfants qui arrivent pour la première fois, ce ne sont pas de bonnes conditions pour découvrir l'école donc cette nouvelle classe c'est vraiment très bien".

"Si on continuait dans ces conditions on se retrouvait avec des classes de plus de trente élèves" - Sabine Faure, directrice de l'école Copier

Grézac et Corme-Ecluse sont également repassés à la semaine de quatre jours pour cette rentrée. Du coup les employés de mairie dédiés l'an dernier aux activités pédagogiques assistent désormais un peu plus les institutrices en classes.