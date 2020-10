Rentrée scolaire et hommage à Samuel Paty : Vincent Bouget "entre colère et désespoir"

La rentrée scolaire, lundi, aura finalement lieu aux horaires habituels. Elle devait avoir lieu à 10h, pour permettre aux enseignants de préparer l'hommage à Samuel Paty, enseignant décapité dans les Yvelines à la veille des vacances. Ce temps devait les aider à discuter ensemble d'une séquence pédagogique avec les élèves. En raison du contexte sécuritaire - après les attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice - il s'agit d'éviter des attroupements d'élèves devant les établissements attendant que les portes s'ouvrent, ce qui aurait puse produire avec les collégiens et lycéens arrivant avec des transports scolaires.

Sur les réseaux sociaux, Vincent Bouget, professeur d'Histoire à Nîmes, mais aussi secrétaire départemental du PCF et conseiller municipal d'opposition, fait part de son désespoir et de sa colère : "_Aucun temps de réflexion collective ne nous sera donc accordé_, ni pour réfléchir à l’hommage à notre collègue Samuel Paty, ni pour l’application du nouveau protocole sanitaire, qui en plus est quasi-inapplicable", écrit-il.