Rentrée scolaire : y a-t-il "un enseignant devant chaque élève" comme Gabriel Attal l'a promis ?

Avant la rentrée scolaire, en pleine crise de recrutement des enseignants, l'exécutif a tenté de rassurer les professeurs et les parents d'élèves en répétant ces dernières semaines : "Il y aura un enseignant devant chaque élève". Mais cette promesse du ministre de l'Éducation Gabriel Attal faite sur France Inter et celle du chef de l'État Emmanuel Macron fin juillet a-t-elle été tenue ? Comme le redoutaient les syndicats de professeurs , tous les postes n'ont pas été pourvus.

ⓘ Publicité

Des élèves sans professeurs

Début juillet, plus de 3.100 postes n'avaient pas été affectés à l'issue des concours enseignants. Le ministère de l'Éducation a donc fait appel à des professeurs contractuels comme l'an dernier pour assurer les cours. Si tous les postes sont pourvus dans une majorité d'établissements, il en manque quelques-uns dans d'autres et les exemples sont faciles à trouver un peu partout en France. Il manque un professeur de français et de physique à Cahors (Lot) et un lycée est à la recherche d'un professeur de SVT et de français à Mayenne (Mayenne), selon les informations de franceinfo. "ll manque déjà des professeurs" dans le second degré dans la Drôme, indiquait ce lundi Christophe Dumaillet, cosecrétaire de la FSU, invité de France Bleu Drôme Ardèche . En région parisienne, un collège de Vitry (Val-de-Marne) a besoin d'un prof d'histoire-géographie.

Interrogé par franceinfo, Damien Masson, du syndicat Snes-FSU assure qu'un tiers des collèges et lycées dans les Landes manque d'au moins un personnel (enseignant ou autres) : "Il manque un prof d'anglais à Mimizan, à Peyrehorade, il manque des heures en maths, physique et musique, à Montfort-en-Chalosse, il en manque en physique" détaille-t-il. "Il y a des appels à contractuels. Quand c'est en ville, ça va un peu, mais quand c'est en secteur rural, ils ont plus de difficultés à venir". D'après ce représentant syndical, ces manques d'enseignants restent du même niveau par rapport à l'an dernier. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, aucun chiffre officiel n'a été communiqué.

Le ministre de l'Éducation change de discours

Si Gabriel Attal était très affirmatif avant la rentrée scolaire, depuis deux jours, on ne l'entend plus dire "qu'il y a bien un prof devant chaque élève". Dans l'émission Quotidien sur TMC ce lundi, le ministre de l'Éducation a changé de formulation et elle est bien différente : "Tous les élèves ont été accueillis", a-t-il déclaré. Il a également admis qu'"il peut y avoir des difficultés ici ou là, que dans certains collèges et lycées, il peut manquer". En revanche, Gabriel Attal affirme que la rentrée s'est globalement déroulée "dans de meilleures conditions que l'année passée".

En réponse à ces postes non pourvus, des personnels de l'Éducation nationale ont voté la grève pour ces prochains jours à Nantes (Loire-Atlantique), Montreuil, Pierrefitte ou encore Stains en Seine-Saint-Denis.