Rentrée sous uniforme au collège Saint-Maur à Pau

Pau, France

L'uniforme se résume à un polo blanc et un sweat bleu marine à capuche, les deux avec le logo du collège. On leur demande aussi d'éviter les chaussures de marque et les pantalons troués. C'est le seul établissement à l'imposer en Béarn.

Pour Xavier Entz, le directeur, "ce n'est pas d'abord pour gommer les différences sociales, il y a beaucoup d'autres indicateurs comme le téléphone portable." Il explique que la priorité, "c'est que les jeunes puissent se référer aux valeurs que nous prônons dans l'établissement, un établissement privé, catholique, chrétien."

A travers cet uniforme c'est une façon de dire je suis fier d'être au collège Saint Maur et je le porte sur moi.

L'initiative est diversement appréciée. Les parents estiment que cet uniforme met tout le monde sur un pied d'égalité, c'est aussi plus simple quand il faut s'habiller le matin et souvent moins cher que les tee-shirts ou pulls de marque choisis par leurs adolescents. Le lot de deux polos et deux sweats à capuche est à 70 euros.

Les polos sont blancs à manches courtes ou longues © Radio France - Marie line Napias

Les élèves sont plus partagés : ils sont nombreux à trouver ça "nul", pas sûr qu'ils se promènent avec leur uniforme dans les rues de Pau, certains ont demandé à leurs parents de prévoir de quoi se changer dans la voiture.

Reste à savoir si l'uniforme sera complété à la prochaine rentrée.