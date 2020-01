VIDÉO - Visitez la nouvelle école provisoire Les Tamaris dans le quartier de la Devèze à Béziers

Béziers, France

Ce lundi 6 janvier est un jour très attendu par les élèves et les enseignants de l'école primaire Les Tamaris de Béziers. Ils vont rentrer dans leur nouvelle classe provisoire. Des préfabriqués confortables équipés de climatisation réversible ont été installés pour qu'ils puissent suivre normalement leur scolarité.

Depuis sept semaines, ils étaient dispersés dans trois établissements scolaires dans le quartier de la Devèze après l'incendie criminel de leur école le 31 octobre 2019. Les élèves y resteront jusqu'à la construction d'une nouvelle école. L'actuelle, trop endommagée par les flammes sera détruite et reconstruite (livraison à la rentrée 2021).

Une rentrée symbolique

Ces préfabriqués ont été installés courant décembre sur le terrain de sport du collège Maurice et Katia Krafft jouxtant l'école Les Tamaris. D'apparence, les salles de classe spacieuses paraissent très confortables. Leur superficie varie de 30 à 45 mètres carrés en fonction de la composition des classes.

Le montage et le raccordement de ces Algeco fournis par l'entreprise Hexis ont été complexes et rapides, car il a fallu y installer en très peu de temps tous les réseaux nécessaires (eau, électricité, évacuations des eaux usées). Un investissement de 380.000 euros.

Trois blocs de bâtiments avec deux allées accessibles aux handicapés

Ce chantier a été un véritable défi à relever en si peu de temps, rappelle Gilberte Frey, l'adjointe en charge des écoles à la ville de Béziers, car il n’y avait aucune installation ici. Deux Algeco ont par ailleurs été installés à côté de l'école maternelle. Deux classes avaient été détruites par les flammes fin octobre.

Visite des lieux avec Jean-François Klein le directeur de l'école Les Tamaris, Alberte Frey élue à la ville de Béziers en charge des écoles, et Véronique Ladevèze, directrice adjointe en charge des bâtiments à la ville de Béziers

Les élèves vont pouvoir travailler dans de très bonnes conditions en attendant la construction de la nouvelle école Des Tamaris Copier

Quinze classes réaménagées, les parents posent beaucoup de questions

Les parents qui le souhaitent pourront découvrir les lieux le jour de la rentrée. À partir de 8h ce lundi 6 janvier, ils seront accueillis par le maire Robert Ménard afin qu'ils puissent prendre connaissance des classes. Cette rentrée est très attendue par les enseignants et les enfants. Ils avaient exprimé le souhait d'être réunis au plus vite dans un seul et même lieu.

23 jours de cours en dehors de l'école

L'entrée se fait par un portail bleu situé entre le collège et l'école des Tamaris sinistrés avenue Yves-du-Manoir (voir ci-dessous).

Les techniciens s'activent pour que les préfabriqués soient installés pour le 06 janvier 2020 © Radio France - Stéfane Pocher

Les salles ont fini d'être installées. Les bureaux et les chaises des 15 classes ont été livrés pendant les vacances scolaires. Une salle polyvalente a par ailleurs été installée (une grande salle réunissant plusieurs Algeco) pour permettre l’accueil des enfants (garderie), mais aussi les activités sportives en salle.

La cour de récréation a été sécurisée pour éviter que les enfants ne soient en contact avec les collégiens, amenés à se rendre sur le site pour les activités sportives. Par ailleurs, des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour protéger les lieux de toute intrusion.

Les préfabriqués ont été installés sur le plateau sportif du collége. - Google.Maps

Jean-François Klein le directeur de l'école Les Tamaris dans son nouveau bureau provisoire © Radio France - Stéfane Pocher

La cour de récréation, entièrement sécurisée, est aussi grande que celle de l'école Les Tamaris (Béziers) © Radio France - Stéfane Pocher

Nouvelle entrée provisoire de l'école Les Tamaris Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'intérieur d'une classe (Les Tamaris Béziers) © Radio France - Stéfane Pocher

Visite de chantier en présence du directeur de l'école Les Tamaris, l'adjointe en charge des écoles et la directrice adjointe en charge des bâtiments à la ville de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Un technicien finalise l'installation de la salle des professeurs © Radio France - Stéfane Pocher

Les sanitaires (filles) de l'école provisoire Les Tamaris à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

En septembre 2021, la construction de la nouvelle école devrait être achevée

Le nettoyage intérieur de l'école incendiée a commencé (Quartier la Devèze Béziers) © Radio France - Stéfane Pocher

La destruction de l'école fortement endommagée par l'incendie est programmée entre janvier et mars prochain. Une expertise a été réalisée et démontre qu'il n'y a pas d'amiante dans les locaux de l'école Les Tamaris, ce qui va permettre d’accélérer les travaux.

La construction du futur établissement débutera ensuite au printemps. Les enfants devraient pouvoir faire leur rentrée des classes en septembre 2021 s'il n'y a pas de contretemps. Un investissement de cinq millions d'euros.