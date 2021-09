VIDÉO - Rentrée : "Tous les étudiatns ont rejoint les bancs de l'université de Lille", annonce son président

"Tous les étudiants ont repris le chemin de l'université", a annoncé ce mercredi matin le président de l'université de Lille Jean-Christophe Camart sur France Bleu Nord. Mais ils doivent porter le masque et respecter les gestes barrières. Du gel hydroalcoolique est à leur disposition.

"Je placerai cette rentrée sous le signe de la sérénité et de la vigilance", a confié Jean-Christophe Camart, après un an et demi de pandémie. Le pass sanitaire n'est pas exigé pour les activités de recherche et formation. En revanche, il le sera pour les séminaires. Cette année, l'université de Lille accueille près de 73.000 étudiants dont 11.000 nouveaux bacheliers.

8 étudiants sur 10 ont reçu au moins une dose de vaccin

Concernant la vaccination, 82% des étudiants de 19 à 26 ans ont reçu au moins une dose. "C'est très encourageant et nous sommes très confiants pour limiter l'apparation de clusters à l'université", a précisé le président de l'université de Lille, ajoutant que des vaccinodromes itinérants iraient au contact des étudiants non vaccinés.

Des milliers d'ordinateurs mis à disposition

L'épidémie de coronavirus a fragilisé de nombreux étudiants, en particulier pendant le premier confinement. "Nous avons découvert tous ces étudiants, qui étaient des naufragés numériques, sans ordinateur ou sans connexion internet. Il y a eu un véritable élan de solidarité. Je voudrais remercier les associations qui ont mis à disposition plusieurs milliers d'ordinateurs", a souligné Jean-Christophe Camart.

De plus en plus difficile de se loger à Lille

"Il y a une très très forte pression sur le logement sur Lille, davantage encore pour les étudiants défavorisés", a reconnu le président de l'université de Lille, "Nous avons obtenu une enveloppe de 13 millions d'euros, doublée par la Métropole de Lille, afin de rénover 1 000 logements étrudiants. Ces logements ne sont plus accessibles pour l'instant, ce qui accentue cette pression sur le marché de la location à Lille".

Jean-Christophe Camart a admis que toutes les filières de l'université étaient surchargées. "Il n'y a plus de place à l'université. On pousse les murs L'université est en très forte tension pour accueillir tous ces étudiants", a t-il précisé.