Rentrée : "Tout est prêt" assure le recteur de l'académie de Nice

Le cartable et le masque. Retour à l'école ce mardi matin pour les 194.232 élèves des Alpes-Maritimes dans un contexte particulier avec la crise sanitaire. Tous les élèves de plus de 11 ans devront se masquer en classe même obligation pour tous les professeurs de la maternelle au lycée. Le recteur de l'académie de Nice assure au micro de France Bleu Azur que tout est prêt pour une rentrée "la plus normale possible".

Retour de l'école obligatoire

Richard Laganier est confiant. Le recteur de l'académie de Nice insiste sur le retour de l'école obligatoire. "Ce n'est pas une option. Il est important que les élèves reviennent parce que la crise sanitaire a entraîné une hausse des décrochage" explique-t-il.

Fermeture immédiate s'il y a un cas de covid ?

Le protocole sanitaire ne précise pas la marche à suivre lorsqu'un cas de coronavirus est détecté chez un élève ou un professeur. "C'est une décision qui sera prise par la Préfecture en lien avec l'Agence régionale de santé" indique Richard Laganier. "Il y aura un isolement automatique et nous aurons 48 heures pour tester tout le monde et notamment les cas contacts" ajoute le recteur de l'académie de Nice.