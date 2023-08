Rentrée : trop d'enfants touchés par un handicap intellectuel n'ont pas accès à l'école, selon une association

"Ils sont oubliés de la société" : plusieurs milliers d'enfants en situation de handicap n'ont pas accès à une scolarisation adaptée, déplore ce mardi l'Unapei, l'une des principales associations dans le secteur du handicap intellectuel, à une semaine de la rentrée des classes.

"Malheureusement, trop d'enfants en situation de handicap seront encore privés de rentrée et leurs droits à l'éducation sont bafoués", a dénoncé mardi dans un communiqué Luc Gateau, le président de cette fédération regroupant des associations de personnes handicapées mentales et leurs familles.

Un quart des enfants touchés par le handicap mental n'ont aucune heure de classe

Pour évaluer l'ampleur du problème, l'Unapei a mené une étude auprès d'un échantillon de 2.103 enfants accompagnés par ses antennes locales, dans six régions en France. Résultat : 23% n'ont "aucune heure de scolarisation" par semaine, 28% entre 0 et 6 heures, 22% entre 6 et 12 heures et 27% bénéficient de plus de 12 heures d'enseignement hebdomadaire.

Les enfants handicapés scolarisés se retrouvent en outre parfois dans une classe "non-adaptée" à leurs besoins, regrette l'Unapei.

Une priorité du gouvernement, assure la ministre

"L'école pour tous est une priorité du gouvernement", a assuré de son côté auprès de l'AFP la ministre déléguée aux Personnes handicapées, Fadila Khattabi. Elle souligne la nécessité de "concentrer" les "efforts" sur "la qualité de l'accompagnement", en renforçant notamment "la présence des professionnels du médico-social dans les murs de l'école".

Fin avril, lors de la conférence nationale du handicap, le gouvernement avait également annoncé un projet pilote de déploiement d'une centaine d'Instituts médico-éducatifs au sein d'écoles.

Sonia Ahéhéhinnou, la vice-présidente de l'Unapei, redoute un "effet d'annonce": "On attend de voir comment ce sera financé et mis en œuvre". Elle estime qu'il faudrait d'abord mettre en place un observatoire afin d'évaluer les besoins pour "calibrer correctement les modalités de scolarisation et d'accompagnement".

La scolarisation des enfants touchés par le handicap progresse

Ces dernières années, le nombre d'enfants handicapés accueillis à l'école a progressé : ils seront plus de 430.000 en cette rentrée 2023, soit 34% de plus qu'en 2017, selon le ministère des Personnes handicapées. Le nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) a également augmenté de 42% depuis 2017. Ils seront ainsi environ 136.000 à la rentrée.

