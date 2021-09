Rentrée : un internat d'excellence, unique dans l'Eure, au campus éducatif de Mesnil-en-Ouche

Le lieu est tout neuf, tant au niveau des bâtiments que de sa philosophie : "L'idée de campus, c'est qu'en théorie, une famille qui arrive sur le territoire de Mesnil-en-Ouche et qui inscrit son enfant en école maternelle, il est en capacité de faire sa scolarité de la petite section jusqu'à la troisième sur le même site" explique Yann Gressus, le principal du collège Jacques Daviel. Parmi les 250 élèves inscrits au collège, trente élèves s'apprêtent à prendre possession, à partir de ce mercredi soir, de leurs quartiers à l'internat d'excellence. Ils sont 83 à avoir déposé un dossier pour intégrer la structure, unique dans l'Eure.

L'internat mixte, situé au premier étage, dans un couloir aux peintures jaunes, est composé de 15 chambres de 28 mètres carrés auxquelles on accède avec un badge, pas de clé, "tout est automatisé" détaille le chef d'établissement. Cet internat d'excellence s'inscrit dans un projet "Osez l'ambition", avec des élèves qui viennent de tout le département, d’Évreux, de Vernon, de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, de Rugles, de Beuzeville, de territoires ruraux isolés ou de quartiers prioritaires de la ville.

Une des chambres de l'internat d'excellence, 28 mètres carrés à partager entre deux élèves, avec vue sur la campagne © Radio France - Laurent Philippot

On va permettre une mixité sociale et culturelle - Yann Gressus

Pour accompagner les élèves, des moyens humains sont déployés : "On va avoir des assistants d'éducation, et deux jeunes du service civique qui vont les épauler sur le soir, avec des temps d'études approfondis et le dispositif devoirs faits, avec les 6e 5e dans une étude et les 4e 3e dans une autre étude" détaille Yann Gressus. "Un CDI (centre de documentation et d'information) mobile sous forme de valise roulante va être mis en place et ils le feront vivre eux-mêmes avec des moyens financiers pour déterminer des achats" poursuit le chef d'établissement. Chaque élève interne se verra remettre un ordinateur portable par le conseil départemental de l'Eure.

À l'internat, même la couette, l'oreiller et les parures de lit sont fournis gracieusement et nettoyés par la blanchisserie de l'institut médico-éducatif de Beaumesnil. - Yann Gressus

Une partie de l'équipe de la vie scolaire : 7 assistants d'éducation, 2 jeunes en service civique et deux conseillères principales d'éducation © Radio France - Laurent Philippot

Le temps des loisirs n'est pas oublié. De grands coussins sur lesquels les élèves vont pouvoir se vautrer sont en cours d'installation dans la salle télé, à proximité du foyer, "un espace pour développer l'autonomie de nos élèves", avec kitchenette, piano et fauteuils confortables.

Le foyer de l'internat d'excellence du campus éducatif de Mesnil-en-Ouche © Radio France - Laurent Philippot

Un campus dernier cri

Chauffage par géothermie, panneaux photovoltaïques, ventilateurs d'air dans les salles de classes, tablettes, ordinateurs en pagaille, un système de visioconférence, vidéoprojecteur interactif dans les salles de sciences, une vingtaine de bornes wifi sur tout le site et même au gymnase, le campus éducatif est richement doté, ce qu'apprécie Nelly Masrouki qui déballe ses cartons dans sa salle de technologie au rez-de chaussée : "Du matériel neuf, adéquat, adapté. On sent qu'on est passé d'un collège d'il y a quarante ans à des nouvelles pratiques de groupe ou de mutualisation" rapporte l'enseignante.

La salle de technologie avec, pour chaque élève, un ordinateur © Radio France - Laurent Philippot

Les élèves pourront aussi bénéficier d'un espace musique web "avec du matériel pour un studio fixe mais aussi mobile et découvrir la communication par le biais de petits reportages avec les reporters UNSS qui vont couvrir les grandes manifestations sportives de l'académie" détaille Yann Gressus. Ajouter à cela une table de mixage, des enceintes et une salle acoustique pour les enregistrements.

L'atelier radio du campus éducatif © Radio France - Laurent Philippot

La pratique musicale n'est pas en reste : une batterie, une guitare électrique, une basse électrique, un clavier numérique équipent l'espace musique.

Bientôt le successeur de John Bonham dans l'espace musique ? © Radio France - Laurent Philippot

Nourrir les esprits aussi nourrir les corps. Chaque jour, 550 déjeuners seront servis au restauration scolaire aux écoliers et aux collégiens et là encore, des innovations techniques, comme "une table de tri numérique où on va pouvoir quantifier les déchets et le tri mis en place" avance Yann Gressus.

La salle de restauration du campus éducatif © Radio France - Laurent Philippot

Il n'a fallu que treize mois de chantier à Eiffage Construction (Petit-Quevilly, Seine-Maritime) pour édifier le campus éducatif, "un planning très serré" confie Thierry Boulard, le conducteur de travaux. Montant des travaux, un peu plus de 21 millions d'euros financés par le conseil départemental de l'Eure.

L'ancien collège Jacques Daviel. Les opérations de désamiantage seront réalisées au cours du mois de septembre 2021 © Radio France - Laurent Philippot

On est passé d'une barque à rames à un paquebot - Thierry Boulard

Pour poursuivre la scolarité, "on va être encordé avec le lycée Les Bruyères à Sotteville-lès-Rouen pour montrer les classes préparatoires" précise Yann Gressus , avec un maître-mot, l'ambition. Le risque, c'est que les élèves se sentent tellement bien dans ce nouveau collège qu'ils veuillent y rester plus de quatre ans !