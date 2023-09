Rentrée : un menu unique et végétarien dans les crèches et les écoles de Fribourg en Allemagne

Un menu unique et végétarien dans les crèches et les écoles de Fribourg, la ville allemande voisine de l'Alsace, en cette rentrée 2023. La décision a été prise en conseil municipal près d'un an auparavant, et c'est exceptionnel à l'échelle d'une ville en Allemagne.

"La question, c'était de savoir où on pouvait faire des économies, sans réduire la qualité des repas", explique Ingrid Geiss, adjointe au service enseignement et école de la ville de Fribourg. La décision a été prise en concertation avec les traiteurs, parce que proposer un seul menu leur permet de réduire les coûts. "Et le menu végétarien est le plus petit dénominateur commun. Il n'a jamais été question de mettre en place des mesures éducatives, ou de convertir des parents, ou je ne sais quoi."

Déjà testé pendant le covid

La ville de Fribourg a de l'expérience en ce domaine. Un menu unique et végétarien avait été proposé dans certaines écoles pendant le covid. Et déjà, la ville avait du répondre aux critiques de certains parents. "Certains affirmaient que ça aboutirait à une sous-alimentation des enfants, que les enfants ont besoin de viande pour être grands et forts", se souvient Ingrid Geiss. "On a répété que la part des repas pris à l'école représente moins de 20% de tous les repas pris en une année par un élève."

Passées les premières critiques, les repas végétariens ont cessé de faire polémique dans ces établissements scolaires. La ville s'attend à des réactions similaires lors de la généralisation aux écoles. Mais la mesure ne sera pas étendue au collèges ni aux lycées. "Sinon les élèves vont ailleurs, acheter un kebab ou bien une pizza. Dans certains établissements, on a conservé la viande, mais seulement 2 à 3 fois par semaine."

À Fribourg, les parents paient le repas 4,20 euros. Il coûte 6,90 euros à la ville.