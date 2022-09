Rentrée 2022 : l'Université de Bretagne Sud va aider ses étudiants à faire face à l'inflation

C'est aussi la rentrée des étudiants. A Rennes, les cours commencent cette semaine. Dans le Morbihan, ils ont repris mercredi dernier. Pour cette rentrée, l'université de Bretagne Sud accueille 11 400 étudiants, dont 200 à Pontivy, le reste réparti à parts égales entre Vannes et Lorient. Pour parler de cette rentrée 2022, la présidente de l'UBS était l'invitée de France Bleu Armorique ce lundi.

France Bleu Armorique : Vous présidez l'une des quatre universités de Bretagne. La vôtre est la plus petite. C'est compliqué comme place dans cet univers très concurrentiel des formations post-bac ou pas?

Virginie Dupont : Pas du tout. En fait, l'université s'est créée en 1995 et elle a tout de suite cherché à s'identifier, à se différencier des autres universités, notamment en proposant des formations différentes, surtout en master, qui sont tournées énormément vers l'ingénierie, vers la formation des enseignants. Et on a des parcours qu'on ne trouve nulle part ailleurs, autour de la cybersécurité. Et puis évidemment des formations en licence qui accueillent tous les étudiants du territoire. Enfin cette année plus particulièrement on aura des formations autour des transitions.

FBA : De quoi s'agit-il?

Virginie Dupont : On a de nouveaux diplômes parce que, comme toutes les universités bretonnes, nous ouvrons notre nouvelle carte de formation pour cinq ans. Il y a une formation unique autour d'une licence écologique et sociétale qui accueille à la fois des étudiants issus des sciences et des sciences humaines et sociales et qui va donc mener à la préparation pour les nouveaux métiers autour des transitions, des métiers durables. Autre nouveauté la formation "agir pour s'orienter", c'est une formation bac+1 qui accompagne des étudiants qui ont aujourd'hui, à l'issue de leur bac encore des difficultés à choisir ou n'ont pas réussi à obtenir les formations qu'ils voulaient. C'est surtout une année, on va dire un peu préparatoire, qui va aider ces jeunes qui n'ont pas trouvé encore leurs droits?

FBA : L'une des préoccupations de la rentrée, c'est l'inflation. Les étudiants ne sont pas épargnés. Comment vous pouvez les aider à l'Université de Bretagne Sud ?

Virginie Dupont : Déjà on s'associe pour un certain nombre d'aide au Crous, pour les aides sociales, et les aides médico psychosociales. On prête aussi des ordinateurs, et des clés 4G. On est dans l'accompagnement, on a des aides alimentaires qui sont ouvertes aux étudiants, notamment par la proposition de prix de livraison de paniers bio pour 4,50 €. Pour les étudiants, on a aussi une épicerie solidaire ouverte à Lorient, une autre qui prévoit de s'ouvrir à Vannes. Et puis, pour faire du sport, nous aidons à la pratique en distribuant des chaussures. Cette année, nous avons distribué 300 paires de chaussures de sport qui sont fabriquées par un entrepreneur français à partir de matières recyclées. Et enfin, pour 25 €, on peut faire une activité sportive, que ce soit du football, des activités beaucoup plus coûteuses comme le surf, la planche à voile, l'équitation.

FBA : Vous êtes vice présidente de France Université, qui est l'ancienne Conférence des présidents d'université. L'une des thématiques de cette rentrée, c'est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la lutte aussi contre les discriminations. Comment cela se traduit concrètement dans votre faculté?

Virginie Dupont : Effectivement, au niveau national, je participe au comité de pilotage du ministère et donc dans le cadre de ma vice présidence à France Université, je suis également très impliquée. Il y a d'abord la formation de tous les présidents à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il s'agit notamment de savoir comment réagir et savoir comment se comporter au niveau de l'établissement et au niveau pénal. Il y aura aussi toute l'année un nombre d'actions pour pouvoir former, accompagner les personnels face à ce genre de situation, mais aussi indiquer tous les dispositifs qui sont en place dans l'université. Une information sera donnée aux étudiants lors des "Welcome Days", les journées d'accueil, avec des affiches et la possibilité de scanner un QR code qui leur donnera toutes les informations sur ce que l'on peut faire sur les violences sexistes et sexuelles.