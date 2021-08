Rentrée universitaire : à Caen, les étudiants déjà inquiets

Dès mercredi 25 août, les étudiants de l'université de Caen retournent sur les bancs de la fac. l’université de l’université est le 100 % présentiel. Alors après une année scolaire 2020-2021 quasi uniquement en ligne, les étudiants caennais ont hâte, non sans une certaine appréhension.

Certains étudiants caennais n'ont pas été en cours depuis plus d'un an. (Photo d'illustration)

Dès le 25 août, de nombreux étudiants de la fac de Caen font leur rentrée. Après une année 2020-2021 marquée par les cours en distanciel, ils ont hâte de retourner en cours, même s'ils sont inquiets.

À quoi va ressembler cette année universitaire ?

Alix ne rentre en cours que le 30 août mais elle s'interroge déjà : à quoi va ressembler cette année universitaire ? "Clairement, je suis inquiète qu'ils nous fassent un coup comme l'année dernière où ils nous mettent en présentiel puis au final, ils nous disent, "Non vous rester en distanciel", répond l'étudiante en 3e année de licence de biologie.

L'étudiante de 19 ans ne veut surtout pas revivre ce qu'elle a vécu l'année dernière avec les cours en ligne. "On ne voit personne. On est devant l'ordinateur donc au niveau social c'est compliqué. Les enseignants s'en fichaient complètement. C'est pour qu'il y en a pleins qui ont décroché."

J'espère que cette fois, ça va durer toute l'année - Antoine, étudiant

Comme Alix, Antoine est impatient de retourner en cours. "Je suis assez pressé de reprendre en présentiel puisque au final mes deux dernières années de fac n'ont jamais été entièrement en présentiel." L'étudiant en arts du spectacle a quand même un doute. "J'espère que cette fois, ça va durer toute l'année."

Après presque deux ans de cours en ligne, Zoé, étudiante en droit, s'inquiète surtout pour son niveau. "On a travaillé chez nous, sans professeur, sans réponses à nos questions, sans échange. Est-ce-que on aurait eu le même niveau si l'on avait été en présentiel pendant deux ans ? Je suis quasiment sûre que non."

L'université de Caen assure tout faire pour assurer tout les cours en présentiel, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales.