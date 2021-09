Rentrée universitaire : "On a multiplié les dispositifs pour accueillir correctement nos étudiants"

Les étudiants font leur retour sur les campus ces jours-ci. Une rentrée universitaire "100% en présentiel". "Nous avions hâte de retrouver nos étudiants tous ensemble dans les amphis", confie ce matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire le président de l'université Jean Monnet.

Les grands aussi font leur rentrée. Ces jours-ci, environ 20 000 étudiants de l'université Jean Monnet vont reprendre le chemin des amphis des campus stéphanois et roannais. Une reprise que la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal a voulu "100% en présentiel". "C'est vraiment ce que nous attendions tous", explique ce lundi matin sur notre antenne Florent Pigeon, président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne.

Le "choc psychologique" des cours en distanciel

Il est bien conscient que ces derniers mois d'enseignement à distance ont été très difficile à vivre pour de nombreux étudiants, mais selon lui, ça n'a pas forcément eu d'impact sur les résultats des examens. "Il faut savoir que les enseignants ont été très bienveillants sur toutes ces périodes. Je les salue collectivement parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, dans des conditions parfois très difficiles pour eux aussi. On n'a pas observé de modification des taux de réussite. Par contre, un choc psychologique important chez l'ensemble de nos étudiants, ça, c'est incontestable."

Alors pour accueillir au mieux les nouveaux arrivants, beaucoup de choses ont été mises en place en cette rentrée, comme des étudiants "ambassadeurs". "On a souhaité vraiment programmer cette rentrée avec beaucoup de bienveillance pour nos étudiants, avec par exemple la mise en place d'ambassadeurs sur l'ensemble de nos amphi de nos campus du temps de midi pendant plus d'un mois. Ce sont des étudiants qui connaissent bien l'établissement, qui accueilleront les nouveaux étudiants. Il y aura aussi des tuteurs numériques que nous avons aussi déployés dans l'ensemble de nos campus. Le 20 septembre, il y aura aussi un parcours d'orientation pour que les étudiants se repèrent sur la ville de Saint-Étienne, et enfin une journée d'intégration à Roanne. On a été très attentifs à la situation des étudiants, bien plus que les autres années."

Un campus "à l'américaine" du côté de Tréfilerie

Florent Pigeon a aussi donné des nouvelles de la rénovation du campus Tréfilerie. "On a profité de la coupure estivale pour faire les travaux les plus bruyants. La nouvelle faculté de droit qui est déjà opérationnelle. On pense livrer l'Institut d'administration des entreprises dans quelques semaines. Ce sont des travaux qui vont durer deux ou trois années. L'allure générale du campus va largement évoluer. On va voir un campus vert avec beaucoup d'espaces verts, un petit peu à l'américaine, si je puis dire, avec beaucoup de services, de nouveaux services qui seront offerts aux étudiants en terme de restauration et de lieux de loisirs aussi."