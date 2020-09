Rentrée universitaire à Saint-Étienne : "l'urgence c'est la crise sanitaire" explique la présidente de l'UJM

C'est une rentrée sous haute protection pour les 20 000 étudiants de l'université Jean Monnet répartis entre les sites de Saint-Étienne et Roanne. "Tous _les étudiants reviendront dans les salles de classe et dans les amphithéâtres mais sur un mode hybride_", annonce la présidente de l'université stéphanoise, Michèle Cottier. Cela signifie que pendant que certains seront effectivement présents en cours, le cours sera capté et retransmis en même temps sur internet pour les étudiants restés chez eux. Et selon les semaines, les étudiants vont alterner entre le présentiel et les cours à distance.

Distribution de masques lavables 50 fois

Ce retour dans les locaux de l'université, même en alternance, est essentiel selon la présidente. Elle rappelle que l'université est restée fermée de mi-mars jusqu'au 31 août, avec selon elle un impact important sur les étudiants. Pour assurer leur sécurité face à l'épidémie de coronavirus, l'université va par ailleurs distribuer dans les prochaines semaines à chaque inscrit un lot de dix masques réutilisables, lavables 50 fois. "C'est une façon de s'assurer que tout le monde aura un masque, indépendamment de ses conditions financières", précise Michèle Cottier.

Projet de fusion : les personnes favorables au projet ont un espace d'expression relativement limité

Cette rentrée 2020 est aussi marquée pour l'université Jean Monnet par le vote des statuts de l'université-cible qui naîtrait de la fusion de l'UJM et de plusieurs établissements lyonnais (l'ENS, Lyon 1 et Lyon 3). Les statuts devaient initialement être votés avant le 30 septembre. Finalement, ce sera le 23 octobre. "Il était important d'obtenir ce report parce que nous sommes dans une rentrée inédite du fait de la crise sanitaire qui nous prend énormément de temps", commente Michèle Cottier.

La présidente de l'université Jean Monnet souhaite profiter de ce délai pour organiser un débat, fin septembre, interne au conseil d'administration, pour expliquer les avantages et les inconvénients du projet. Elle promet d'inviter à la fois des défenseurs et des opposants au projet à s'exprimer, sans préciser qui seront ces orateurs. Est-elle prête à inviter des vice-présidents démissionnaires de l'université ? Elle ne le dit pas, mais précise qu'il y a aussi des personnes favorables au projet "et qu'on leur donne un espace d'expression qui est relativement limité".