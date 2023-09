Rentrée universitaire : à Strasbourg, il manque environ 10.000 logements étudiants

Plus de 60.000 étudiants ont fait leur rentrée cette année à l'université de Strasbourg et 10.000 à l'université de Haute Alsace à Mulhouse. Pour Strasbourg, c'est à peu près le même chiffre que l'an dernier. Mais le nombre d'étudiants étrangers lui continue d'augmenter. Il dépassera les 12.000 cette année.

Une rentrée qui se déroule sur fond de situation sociale compliquée pour les étudiants, touchés par l'inflation. Le plus difficile pour eux restant de se loger dans l'Eurométropole. Selon l'observatoire de la vie étudiante, il manquerait en effet 10.000 logements étudiants autour de Strasbourg pour loger correctement les jeunes. Avec l'accroissement constant des effectifs ces 15 dernières années et l'inflation qui limite les loyers supportables pour les jeunes, la situation est plus tendue que jamais.

Le Crous, qui gère 15% du logement étudiant dans l'Eurométropole, a reçu cette année 4 demandes par appartement disponible. 252 saisines ont été reçues à ce jour pour une aide d'urgence au logement. Au total, environ 30.000 étudiants ont cherché un logement en cette rentrée, car un sur deux vit désormais loin de sa famille.

Alors le Crous tente d'accélérer la cadence des constructions et rénovations de résidence. Environ 500 logements rénovés de la Cité U Paul Appell ont été mis en service fin août. Une nouvelle grande résidence étudiante verra le jour à la rentrée 2027 place d'Islande.

Mais en attendant, face à un marché locatif privé lui aussi saturé, le président de l'Université de Strasbourg appelle à être dit-il "inventif". Michel Deneken voudrait une sorte de subventionnement des logements co-locatifs. Pour rassurer les bailleurs, élargir l'offre, et assurer l'inclusion des nouveaux étudiants.

"Il va falloir trouver des solutions pérennes et audacieuses. Je souhaite subventionner l'installation avec les revenus des contributions que l'université reçoit des inscriptions étudiantes, je souhaite subventionner l'installation d'étudiants à deux trois ou quatre en colocation. Payer leur déménagement par exemple ou l'aménagement d'une salle de travail. Cela rassure les bailleurs et je crois que la Covid nous a montré que la crise psychologique de beaucoup de jeunes et liée à une grande solitude, malgré les réseaux sociaux, et particulièrement pour les plus jeunes qui arrivent de chez papa-maman. Je crois qu'un étudiant seul est un étudiant en danger" explique Michel Deneken.

Retour des mesures d'économie d'énergie

L'an dernier, l'université avait pris une décision qui avait fait couler beaucoup d'encre. Elle avait décidé de fermer une partie de ses locaux deux semaines de plus pour économiser de l'énergie. Car la facture était passée de 16 à 35 millions d'euros. Depuis, les contrats d'énergie ont été renégociés et l'Université espère réduire la facture, et obtenir une aide de l'Etat. Mais attendant le président Michel Deneken reconduit ces mesures de fermeture pour cette année. Car pour lui cela reste la bonne solution.

"On nous a extrêmement critiqué, au plus haut niveau. Mais on a eu tort d'avoir raison trop tôt. Car la plupart des autres universités ont adapté des calendriers qui permettent des zones et des périodes de fermeture différenciées. Nous on est aujourd'hui à 10%, ce que l'Etat nous demande de faire, d'économies d'énergie sur la période expérimentale de fermeture. Cette année, tout centime est bon à prendre. Mais à un moment donné il faudra une reconsidération de la subvention de l'établissement. L'Etat sera interpellé pour nous aider" dit-il. Aujourd'hui, le budget de l'université est 595 millions d'euros. Or elle estime à 1 milliard d'euros le coût d'une rénovation énergétique totale de son patrimoine immobilier.

Pour améliorer son empreinte carbone, l'université a aussi décidé d'interdire les trajets en avion pour ses agents si la destination est à moins de 4 heures de train.