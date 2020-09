Rentrée universitaire dans l'Indre : "On va y aller progressivement" précise le directeur de l'IUT

Après une rentrée scolaire marquée par la visite de trois ministres à Châteauroux la semaine dernière, ce lundi ce sont près de 1 200 étudiants qui font officiellement leur rentrée dans le département. Après six mois de pause forcée pour les élèves, les équipes pédagogiques misent sur un retour en douceur.

Une rentrée progressive pour reprendre ses marques

A l'IUT de Châteauroux, la semaine dernière, les premières années ont pu découvrir leurs nouveaux locaux. "On a organisé ce qu'on appelle un rallye, les deuxième années font découvrir aux nouveaux, ce qui permet de rassurer, d'autant plus dans ce contexte !" explique le directeur Bruno Emile. Il indique que cette rentrée sera "moins dynamique" que les autres.

Ce qui nous inquiète un peu c'est qu'ils n'aient pas eu de cours en présentiel depuis six mois et comment ils vont s'adapter à la charge de travail

Le corps enseignant préfère prendre le temps d'évaluer le niveau et les besoins des étudiants, surtout les première années. "Ce qui nous inquiète un peu c'est le fait qu'ils n'aient pas eu de cours en présentiel depuis six mois, comment ils vont réagir et comment ils vont s'adapter à la charge de travail" confie Bruno Emile. Les équipes vont donc s'adapter et cela rassure les élèves, comme Coline : "c'est clair qu'il va falloir se remettre dans le bain, ça va être compliqué !"

Des cours à distance pas exclus au CES de Châteauroux

Pour le moment, tous les cours seront assurés en présentiel, sur le site du Centre d'études supérieures de Châteauroux. Toutefois, la règle pourra évoluer selon les filières et selon les décisions de chaque équipe pédagogique. Une situation loin d'être confortable pour le directeur Pascal Bartout. "Après cette crise sanitaire, on des profs qui ne veulent plus remettre un pied à l'université et d'autres qui sont prêts à mourir sur l'estrade ! On va devoir s'adapter et surtout ce sera le bien commun qui l'emportera". Pascal Bartout assure qu'il fera tout pour que les étudiants soient impactés au minima.