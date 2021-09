Universitaire Clermont Auvergne : les aides exceptionnelles maintenues pour les étudiants précaires

Le dispositif "Clermont aide ses étudiants" est relancé à l'occasion de cette nouvelle rentrée universitaire. L'université, le Crous, la ville de Clermont-Ferrand et la Métropole se sont fédérés pour les informer via une page internet sur l'ensemble des aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Le dispositif "Clermont aide ses étudiants" inauguré en février dernier dans un contexte de crise sanitaire est réactivé alors que les 38.000 étudiants ont repris le chemin de l'université pour la majorité d'entre eux en présentiel. L'université Clermont Auvergne, le Crous Clermont Auvergne, la ville de Clermont-Ferrand et la Métropole en lien avec leurs partenaires associatifs ont décidé de se mobiliser et de coordonner leurs efforts en relançant à l'occasion de cette rentrée universitaire.

Le site internet de la ville de Clermont-Ferrand référence l'ensemble des dispositifs d'aide aux étudiants. Parmi les mesures d'aides pérennisées, le repas à un euro pour les étudiants boursiers et les plus précaires ou le prêt d'ordinateurs aux étudiants en difficulté.

Mathias Bernard, le président de l'UCA, considère que la pandémie a au moins eu un effet positif : "elle a remis l'étudiant au cœur des préoccupations. La prise de conscience des difficultés ça a permis de mobiliser des acteurs institutionnels, mais aussi des associations, voire même des citoyens ordinaires qui parfois viennent me demander comment faire pour aider les étudiants les plus pauvres. Il y a une prise de conscience collective et c'est vraiment quelque chose de positif qui à mon avis survivra à la crise."

distribution alimentaire à des étudiants © Radio France - Isabelle Gaudin

La précarité étudiante augmente de plus en plus

Pour faire face à l'augmentation des demandes d'aide, l'état a abondé le budget du CROUS Auvergne qui est passé de 750.000 euros à 1,5 million en 2020, précise Jean-Jacques Genebrier le directeur du CROUS Clermont Auvergne. Signe des difficultés financières rencontrées par les étudiants, le nombre de rendez-vous avec le service d'aide aux étudiants est passé de 1.700 à 3.500. Jean-Luc Mornand, responsable de l'épicerie solidaire Esope 63 dédiée aux étudiants, fait le même constat. "La banque alimentaire a crée cette épicerie en 2018, en trois ans le nombre de bénéficiaires a doublé et dépasse largement les 1.000 personnes."

Ces jeunes qui ont un budget famélique peuvent acheter des produits alimentaires à bas prix "s'ils gèrent bien, ils peuvent manger pendant une semaine pour 8 à 9 euros seulement. On leur sort la tête de l'eau car en mangeant correctement, ils peuvent mieux étudier", explique Jean-Luc Mornand. L'université Clermont Auvergne a un taux d'étudiants boursiers de 36,8%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale.