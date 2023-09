Rentrée universitaire : des formations en lien avec les ressources et besoins de la Corse

Depuis vendredi les étudiants se succèdent sur le campus pour reprendre ou débuter leur formation. L'Université affiche à ce jour des effectifs similaires à ceux de l'an passé où elle a compté dans ses rangs pas moins de 5 000 inscrits. Quels sont les enjeux de cette rentrée ? Le président de l'Université de Corse Dominique Federici est l’invité de la rédaction.

« Des objectifs très opérationnels et au plus proche du territoire »

Dès la rentrée 2024, après avoir renouvelé la convention tripartite qui lie Université, Etat et région, une nouvelle carte de formation sera proposée aux étudiants jusqu’en 2028.

Parmi les grands chantiers : le développement de la filière médecine. Objectif : permettre aux étudiants de médecine de pouvoir poursuivre en seconde et troisième année le premier cycle de santé à l’université de Corse, explique le président Dominique Federici : « Les équipes travaillent actuellement pour avoir l'accréditation pour l'année prochaine. On espère ouvrir en en septembre 2024, ça se concrétisera autour du premier trimestre, on a d'autres projets également qui ont été travaillés tout au long de de l'année dernière. »

En effet, l’Université lauréate de l’appel à projet d’excellence de l’Agence Nationale de la Recherche a lancé le programme « Uniti » pour renforcer les actions sur les ressources naturelles et culturelles avec une incidence claire sur les formations proposées : « Ca fait partie des résultats plutôt probants de l'université sur lequel on est très fiers, c'est la première fois qu'on obtient un programme de ce type, 7 millions d'euros sur 6 ans et sur lequel on est sur la thématique des ressources culturelles et naturelles. Un programme de 6 ans en relation directe avec les projets de recherche et de formation de l'université et l'actualité du territoire. »

Au cœur de ce programme, la question des ressources naturelles de manière générale, avec une action particulière sur les énergies renouvelables explique Dominique Federici : « Dans le cadre de ce projet, la focale sera positionnée sur l'hydrogène vert avec des objectifs très opérationnels et au plus proche du territoire qui pourraient aussi faire école auprès d'autres territoires. »

Un campus dédié au tourisme

L'université veut donc travailler en lien avec les besoins du territoire, ainsi un campus dédié au tourisme doit voir le jour afin de répondre aux besoins mais aussi questionner le modèle actuel : « C'est en fait répondre du point de vue de la recherche et de la formation à la question du tourisme. Les équipes de chercheurs s'intéressent à toutes les questions socialement vives au niveau du territoire et même au-delà. Et dans ce cadre-là, l'idée c'est de faire un état des lieux des besoins de formation et d'apport, des solutions de formation modulaire pour la question du tourisme avec la création d'un campus des métiers et également de créer du contenu dans ce domaine, et de voir le tourisme du point de vue patrimonial et culturel, et pas forcément seulement sur la partie gestion. »