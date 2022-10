Rentrée universitaire : "L'intérêt des étudiants prime sur l'inflation" assure la rectrice d'Occitanie

Après les écoliers, collégiens et lycéens, ce sont les étudiants qui ont fait leur rentrée. Les derniers reprennent le chemin des cours cette semaine. L'académie de Montpellier compte cette année 118 000 étudiants. Ce lundi, la rectrice Sophie Béjean a tenu un faire un point sur cette nouvelle année alors que le coût de la vie étudiante augmente et que les universités doivent réduire leur facture d'énergie.

80 000 étudiants boursiers en Occitanie

Sophie Béjean est notamment revenue sur les mesures mises en place par l'Etat pour préserver le pouvoir d'achat des étudiants. "Nous avons augmenté les bourses de 4 % pour les 80 000 boursiers de la région. Nous avons gelé les loyers universitaires dans les résidences du Crous. Nous avons également gelé les frais d'inscription. On a reconduit les repas à 1€ pour les étudiants boursiers et ceux en grande précarité. Cela représente 11 000 repas jours. Et puis, une aide de 100 euros est versée en ce moment aux étudiants boursiers et ceux qui touchent les APL, soit un étudiant sur deux chez nous. C'est un engagement très important. L'intérêt des étudiants prime sur l'inflation."

Autre problématique soulevée lors de ce point presse, l'accès au logement. Le marché est de plus en plus tendu. Selon la dernière étude de l'Unef, le loyer moyen pour un logement étudiant est désormais de 517 euros sur Montpellier, soit une hausse de 3,40 % par rapport à l'année dernière. L'une des conséquences est que de plus en plus d'étudiants se tournent vers les résidences du Crous. "Nous avons 8 000 places sur Montpellier, pour deux fois plus de demandes, reconnait Pierre Richter, le directeur général du Crous Montpellier-Occitanie. Après nous nous sommes engagés à construire des centaines de nouveaux logements d'ici deux ans. Cela ne sera pas suffisant. Mais si nous avons de nouvelles opportunités foncières, nous construirons dessus." Il invite les étudiants en difficulté à se rendre sur le site Locaviz géré par le Crous ou attendre de possibles désistements.

Des plans de sobriété énergétique

L'année universitaire qui débute sera aussi marquée par les économies d'énergie. L'université de Strasbourg a déjà annoncé fermer deux semaines ses bâtiments cet hiver, avec la mise en place de cours en distanciel. En Occitanie, on ne devrait pas en arriver là. "Chaque établissement est en train de préparer un plan de sobriété énergétique, explique Khaled Bouabdallah, recteur délégué pour l'Enseignement supérieur de la région Occitanie. Ils doivent être présentés d'ici la fin de l'année. L'idée, c'est de réduire de 10 % la consommation énergétique. On va baisser le chauffage à 19°C par exemple. Mais il y aura aussi des mesures sur le plus long terme comme remplacer les systèmes de chauffage ou les fenêtres. Mais il n'y aura pas de distanciel. Ces économies ne doivent pas se faire au détriment de l'enseignement."

Concernant les polémiques autour de Parcoursup et les lycéens sans affectation, Khaled Bouabdallah assure que toutes les personnes passées devant une commission ont pu trouver une solution. Pour les étudiants souhaitant poursuivre en master, une plateforme nationale doit être déployée cette année. Elle doit uniformiser les procédures d'inscription et rendre les sélections plus transparentes.