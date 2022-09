Rentrée universitaire, au CROUS repas gratuit pour tous

Si les quelques 5 000 étudiants de l'Université de Corse (les inscriptions ne sont pas encore closes) rentrent depuis ce lundi, le centre des œuvres universitaires et scolaires, le CROUS de Corse, a déjà ouvert ses portes depuis une semaine. Mesure très forte cette année : la Corse devient la seule région où le restaurant universitaire devient gratuit pour tous les étudiants, boursiers ou pas.

Un repas à 0€ pour tous

Une mesure qui va plus loin que le dispositif "un repas un euro", mis en place l'an passé pour aider les étudiants en situation de précarité. Elle a été possible grâce à une aide de la Collectivité de Corse explique Marc-Paul Luciani, le directeur du CROUS de Corse : « A partir de cette année, grâce à un partenariat avec la collectivité de Corse, tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers, passeront en caisse pour 0€ au menu social étudiant, c'est gratuit pour tous les étudiants. Nous étions arrivés à caler des tarifs préférentiels avec le ministère à 1€ pour les boursiers et 3,30€ pour les non boursiers. La CDC, grâce à un partenariat à hauteur de 250 000€ va permettre la gratuité sur toutes les installations de restauration du Crous de Corse. »

Tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers, passeront en caisse pour 0€ au menu social étudiant

300 à 400 logements manquent chaque année

Concernant le logement, le CROUS lance un nouveau projet pour augmenter sa capacité d'accueil qui est autour des 300 étudiants aujourd'hui. Principalement des néo bacheliers corses selon Marc-Paul Luciani, le directeur du Centre des œuvres universitaires et scolaires de Corse : « Bien évidemment, il y a beaucoup de locaux et de néo bacheliers. Il y a aussi un petit quart des étudiants qui viennent d'autres académies et il y a aussi une petite minorité d'étudiants internationaux. Nous avons un projet de construction de résidence universitaire au regard du fort état de tension sur le logement, il nous manque chaque année 300 à 400 logements à la rentrée. Nous avons une liste d'attente de 200 étudiants qui attendent malheureusement encore un logement au mois de septembre. Donc nous allons commencer la réalisation d'une résidence universitaire de 100 logements sur le campus Mariani. »

