Rentrée universitaire : Moins d'élèves, mais plus de filières sur campus de Dijon

La rentrée universitaire 2022 marquée par une baisse du nombre d'étudiants et une hausse des étudiants en situation de précarité. Pour en parler, on est avec le président de l'université de Bourgogne Vincent Thomas.

Pour cette année, on a précisément 20.093 étudiants à l'université de Bourgogne. C'est à peu près 1000 de moins que l'an dernier. Comment s'explique cette baisse ?

Alors ce sont des chiffres provisoires qui vont évoluer puisque les inscriptions, c'est presque pendant un mois et demi non-stop et donc le temps d'absorber le flux administrativement des étudiants entrants, il y a un petit décalage. Ensuite, il y a une comparaison de date à date. On va voir comment ça évolue ensuite. Ce qui nous intéresse dans ces chiffres, c'est qu'on a 380 étudiants de moins en première année. Ce qui peut s'expliquer par un tassement du nombre de bacheliers et puis par un tassement aussi des millénaires, ces étudiants qui sont nés dans les années 2000. Et on sait qu'il y a eu un boom, une sorte de baby boom, et ils sont en train de se tasser.

Raisons purement démographiques, donc, ce n'est pas une question d'attractivité de l'université, par exemple ?

Je ne pense pas, nos filières sont toujours aussi attractives, alors avec des écarts en fonction des parcours. Parce que nous sommes aussi au cœur de modifications de filières. Par exemple, les DUTqui étaient en deux ans se transforment en BUT en bachelor universitaire de technologie. Et donc la stratégie des étudiants est en train de s'ajuster à l'évolution de notre offre de formations.

Les offres, justement, elles changent chaque année. Il y a des nouveautés, par exemple une filière dentaire, c'était important, indispensable dans la région ?

C'était absolument indispensable. Il y a eu un très, très beau dialogue avec l'Etat, avec la région, avec nos collègues de l'université de Franche-Comté pour essayer d'apporter cette formation qui n'existait pas dans notre grande région qui est grande comme la Suisse. Et là, il fallait faire quelque chose parce qu'on sait que le maillage territorial en matière sanitaire est difficile et qu'il faut susciter des vocations aussi locales, c'est-à-dire former des futurs dentistes qui auront vocation à s'installer.

Autre nouveauté un master changement climatique, adaptation territoires. Ça, ça attire du monde en ce moment ?

Ça attire du monde. Et puis surtout, je crois que comme comme toutes les institutions, comme tous les particuliers que nous sommes, la question climatique, il faut qu'on se l'approprie. On a bien vu cet été les ravages des changements climatiques. Ce n'est probablement pas fini. En tout cas, c'est ce que disent les scientifiques. Formons des jeunes à ces questions-là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fresque du climat. On est en train de former des cohortes de première année de licence, de les sensibiliser à la question climatique. Et petit à petit, la question climatique intègre l'ensemble de nos formations. Ça va prendre du temps parce que 35 000 étudiants, 13.000 diplômes délivrés chaque jour, chaque année, il y a une inertie. Mais n'empêche que c'est bien notre volonté de participer, de prendre notre part.

Depuis la crise, on parle énormément de la précarité des étudiants. Qu'est-ce-que vous dites à ces jeunes qui peut-être dans quelques mois, vont se rendre compte que c'est difficile de joindre les deux bouts ?

Eh bien on leur dit : "on est là, on est présents". Le Crous est présent, bien entendu, et le Crous est un acteur très important pour lutter contre la précarité étudiante. Mais nous avons aussi notre propre dispositif qui associe le Crous qui s'appelle la commission solidarité étudiante. On s'appuie également sur les associations solidaires étudiantes et c'est comme ça que nous arrivons à délivrer 450 colis alimentaires de première nécessité chaque semaine aux étudiants qui en ont besoin. Sur nos campus, que 300 étudiants sont bénéficiaires de l'épicerie solidaire, on a un parc de 350 ordinateurs portables à disposition des étudiants qui sont en fracture numérique. On on a plus de 150 clés 4G également pour ceux qui n'ont pas de connexion internet, nous avons des solutions d'hébergement avec les toits de Côte-d'Or. Nous avons mis en place également un accompagnement, y compris par des banquiers, pour la gestion des comptes et les problèmes financiers. Bref.

Et cela se passe où pour se signaler quand on est en difficulté ?

On a un site internet. Nous avons des dépliants qui sont distribués à l'ensemble des étudiants et qui comprennent des pages très simples avec des QR codes qui permettent à chaque étudiant d'accéder aux services de solidarité ou aux services de scolarité ou tout autre type de service afin que y voient notre main tendue. La question, c'est bien ça, c'est qu'on a beaucoup de choses à offrir. Maintenant, il faut ceux qui en ont besoin le sachent.