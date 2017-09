Rentrée universitaires marquée par l'augmentation des complémentaires santé pour les étudiants niçois

Alors que l'Université de Nice fait sans rentrée, la FACE 06, la Fédération des Associations et Corporations Etudiantes des Alpes Maritime tire la sonnette d'alarme concernant les complémentaires santé étudiantes. Elles sont cette année en augmentation.

La FACE 06 (Fédération des Associations et Corporations Etudiantes des Alpes Maritime) en veut aux mutuelles et aux complémentaires santé. Pour l'association étudiante, l'augmentation de plus de 9% constatée en ce mois de septembre 2017 ne se justifie pas. "Il n'y a pas en face de cette augmentation, une progression des prestations ou de la rapidité des remboursement, précise Louis Voisin, président de la FACE 06. Le ticket resto n'augmente pas, les transports et les frais d'inscription non plus, pourquoi les complémentaires santé ne font pas de même s'interroge-t-il ?" Par ailleurs, l'association relève également que les frais pédagogiques (stylos, papier, ordinateur...) sont eux aussi en augmentation cette année: plus 10%.