Réouverture de 12 écoles lundi 18 mai dans l'Est de la Somme

Les 12 écoles de la Communauté de Communes Terre de Picardie dans l'Est de la Somme vont rouvrir lundi 18 mai. Les maires des 42 communes de la com de com qui s'étaient à l'unanimité opposés à une réouverture le 11 mai , estiment aujourd'hui que les conditions sont réunies pour accueillir les élèves. "Les écoles sont en mesure avec le personnel nécessaire d'appliquer le protocole sanitaire demandé par l'éducation nationale", explique Philippe Cheval le président de la communauté de communes. Cette décision concerne donc les écoles de Estrées-Deniécourt, Chaulnes, Dompierre-Becquincourt, Méharicourt, Proyart, Harbonnières, Rosières-en-Santerre, et les RPI de Bouchoir-Le Quesnel et de Marchelepot-Omiécourt-Pertain.

"Je n'hésiterai pas à refermer les écoles"

La cantine ne sera pas assurée. Les parents devront prévoir un repas froid. Les transports scolaires vont desservir les établissements. Le président de la Communauté de Communes Philippe Cheval, souhaite que tout se passe bien mais prévient déjà qu'il "n'hésitera pas à fermer toutes les écoles du territoire en cas de problème". Il rappelle que les écoles primaires et maternelles de Chaulnes ont été les premières a fermer dans le département de la Somme début mars après la découverte d'un cas de coronavirus sur une petite fille de 4 ans. Pour l'instant, Philippe Cheval ne connaît pas encore le nombre d'élèves qui seront accueillis à partir de lundi. Les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2 sont concernés par cette reprise. Habituellement les 12 écoles de la com de com sont fréquentés par environ 2000 élèves.