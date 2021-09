Réouverture de la "ligne écoute info" pour les étudiants de l'université de Franche-Comté

Le service téléphonique d'aide à l'orientation et d'écoute est de nouveau disponible pour les étudiants de l'université de Franche-Comté. Un numéro joignable du lundi au vendredi pour demander des renseignements et se confier en cas de difficultés matérielles ou psychologiques.

La "ligne écoute info" pour les étudiants de l'université de Franche-Comté reprend du service. Cette plateforme téléphonique mise en place en mars 2020, pour répondre aux inquiétudes des jeunes, est de nouveau active depuis ce lundi. "Il est essentiel de proposer des aides adaptées à nos étudiants qui souffrent de solitude ou qui ne savent pas vers qui se tourner pour des problématiques financières ou matérielles", affirme Murielle Ruffier, chargée de mission précarité étudiante

Au bout du fil, des étudiants en Master 2 de psychologie à l'université sont à l'écoute des difficultés pédagogiques, du stress social et psychologique de leurs camarades. Ils orientent également les étudiants vers les services et les interlocuteurs adaptés à leurs besoins. Gratuite et anonyme, cette permanence est joignable du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 20h au 03 81 66 55 66.