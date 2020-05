Réouverture de toutes les écoles et de toutes les classes le 12 mai à Château-Gontier-sur-Mayenne

Tous les enfants de Château-Gontier-sur-Mayenne, scolarisés en maternelle et en primaire, seront de nouveau accueillis à partir de mardi prochain assure la mairie qui a pris cette décision en lien avec les directeurs d’établissements et les services de l’Éducation nationale. La scolarisation des enfants repose sur la base du volontariat.

Cette réouverture va se faire progressivement, par petit groupe (maximum 15 en élémentaire et 10 en maternelle) et par alternance, avec un maintien partiel de l’enseignement à distance. Une classe sera ainsi répartie en deux groupes A et B, permettant alternativement leur accueil deux jours consécutifs par semaine (lundi et mardi ou jeudi et vendredi), ainsi qu’un mercredi matin sur deux. Seul l'école Jacques-Prévert disposera d’un service intégral permettant l’accueil sur site sur les 4 jours et demi d’enseignement.

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne met également en place ses services d’accueils périscolaires le matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h ainsi que son service de restauration collective. Deux des centres de loisirs, « Mikado » à Bazouges et « Mômes & Cie» à Azé vont rouvrir le mercredi après-midi.

Pour que cette réouverture se fasse dans de bonnes conditions sanitaires, l'ensemble des équipes municipales a été mobilisé : "ce sont plus de 100 personnes déployées. Tous nos effectifs ont été mis dans les écoles. Dans chaque établissement, il y aura des brigades volantes. En plus des équipes traditionnelles de nettoyage, un agent sera présent en permanence pour nettoyer et désinfecter tout au long de la journée" explique le maire Philippe Henry.

Enfin, les services d’accueil périscolaire et de cantine sont proposées sur inscription, au minimum à la semaine, et si possible jusqu’au 29 mai.