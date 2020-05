Réouverture des écoles à Paris : 28 500 enfants font leur rentrée ce jeudi

Après deux mois de fermeture, 92% des écoles de Paris rouvrent ce jeudi matin : 28 500 élèves font leur rentrée, soit 24% des effectifs. Des mesures ont été prises pour favoriser le respect des gestes barrières. 10 élèves maximum seront accueillis en maternelle et 15 en primaire.

Gilles Pécout, recteur de l'académie de Paris et de la région académique Île-de-France.

Une fois n'est pas coutume, la rentrée des classes a lieu un jeudi pour 92% des écoles de l'académie de Paris. C'est dans un contexte particulier que 28 500 élèves reprennent le chemin de l'école après deux mois de confinement, cela représente 24% des effectifs.

Un "impératif de sécurité sanitaire"

Les enseignants, eux, ont fait leur rentrée dès ce lundi, au début du confinement. Selon Gilles Pécout, recteur de l'académie de Paris et de la région académique Île-de-France, la moitié des professeurs retourne en classe cette semaine, le reste continue le travail à distance. Des mesures spécifiques ont été mises en place pour assurer une "rentrée réussie sanitairement", comme la limitation à 15 enfants maximum par classe en primaire et 10 en maternelle.

"_Une rentrée qualitative, c'est une rentrée qui est progressive et qui est commandée par une seule chose : l'_impératif de sécurité sanitaire absolue", affirme le recteur de l'académie de Paris. Pour l'instant, seuls les élèves dit "prioritaires" font leur rentrée des classes, comme les élèves "fragiles scolairement et socialement", les "enfants en situation de handicap" ou les enfants "des professions indispensable à la gestion de la crise sanitaire comme à la gestion de la reprise". Les autres enfants seront concernés par la reprise des cours à partir de la semaine du 24 mai. "A partir du 24, tout le monde est concerné mais cela ne veut pas dire que tout le monde rentre", explique Gilles Pécout. "On va faire en sorte que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école, sous la forme d'alternance dans la semaine ou en respectant des petits groupes", précise-t-il.