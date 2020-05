Réouverture des écoles : comment cela va-t-il se passer dans les établissements privés du Berry ?

De nombreux élèves ont repris le chemin de l'école ce mardi 12 mai. Dans les établissements privés et publics, on s'organise pour les accueillir en assurant la sécurité de tous. Il faut aussi accompagner les enfants après la période de confinement, parfois source de stress et d'angoisse.

Depuis ce mardi, c'est la rentrée pour de nombreux élèves. Alors que le déconfinement démarre le 11 mai, cette reprise de la classe, étalée selon les communes et les établissements, est forcément particulière, en pleine épidémie de coronavirus, sur la base du volontariat et avec un protocole sanitaire très strict pour assurer la sécurité des enfants et des personnels.

Dans les écoles privées, comme dans l’enseignement public, il faut réfléchir à la mise en place de dispositifs pour que les mesures de distanciation sociale soit respectée, pour que les élèves ne soient pas trop nombreux dans les classes, pour que les enseignants soient suffisamment nombreux, pour la cantine, les moments de récréation...

Dans les établissements privés, ce sont les chefs d’établissements, et non les maires, qui décident de l’ouverture ou non de l’école. "C'est complexe", explique Jean-Pierre Bonnet, directeur diocésain de l’enseignement catholique dans le Loiret, l’Indre et le Cher. "Je travaille en étroite collaboration avec les directeurs d'établissement depuis plusieurs jours. On a dressé une check-list, une grille d'auto-positionnement de l'établissement".

"Il y a la volonté d'ouvrir les établissements et de pouvoir accueillir, et puis il y a l'angoisse qu'il faudra pouvoir maîtriser. Nous essayons d'accompagner du mieux que nous pouvons les chefs d'établissement dans la dimension humaine de l'école et dans la dimension spécifique de son projet, qui est de placer chaque personne, adulte ou enfant, au coeur de notre réflexion", poursuit-il.

Deux écoles ne rouvriront pas pour l'instant

Pour l'instant, Jean-Pierre Bonnet estime que 32% des parents de la zone veulent remettre leurs enfants à l’école privée (mais tous les parents n’ont pas encore répondu), même s'il y a de grandes disparités. À l'école Notre-Dame de Cléry-Saint-André, dans le Loiret, au moins 73% des enfants retourneront en classe. L'enseignement catholique concerne 22 000 élèves dans le Berry et dans le Loiret.

Sur ces territoires, les écoles rouvriront entre le 12 et le 14 mai. Seuls deux établissements ne sont pas certains d’accueillir des enfants le 12 mai : à Sully-sur-Loire dans le Loiret, et à Buzançais dans l’Indre.

Tout le monde arrivera avec quelque chose de particulier qui aura été vécu pendant cette cinquantaine de jours

"L'accueil des familles et des jeunes à partir de mardi 12 mai, ce n'est pas pour refaire le programme ou pour évaluer tout ce qui aura été fait à la maison", précise-t-il. "Ce qui est important pour nous, c'est que chacun se sente accueilli là où il est, avec ce qu'il a vécu pendant cette période. Tout le monde arrivera avec quelque chose de particulier qui aura été vécu pendant cette cinquantaine de jours".

"Ça va demander un développement des compétences auprès des enseignants. Il va falloir qu'à certains moments, ils sortent de leur costume d'enseignant pour être aussi dans un costume beaucoup plus large d'éducateur et d'accueil des jeunes là où ils sont", conclut Jean-Pierre Bonnet.