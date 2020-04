Réouverture des écoles : "derrière, cela engage notre responsabilité" s'inquiète le maire de Dieulouard

Le casse-tête se poursuit pour les maires qui doivent organiser la réouverture des écoles après le 11 mai. Depuis les annonces du Premier Ministre mardi, et en attendant le protocole de l'Education nationale édité ce vendredi, les élus enchaînent les réunions avec les préfectures et les inspecteurs d'académie pour définir les modalités.

Un sondage lancé sur Facebook

A Dieulouard, en Meurthe-et-Moselle, le maire a lancé un sondage sur Facebook pour décider, oui ou non, de la réouverture de l'école. "80% des parents qui ont répondu m'ont dit qu'ils ne mettraient pas leurs enfants à l'école", rapporte Henri Poirson. Pour l'instant, la rentrée au mois de mai concernerait entre 50 et 60 enfants, mais l'élu sans étiquette table sur le double. "Où est-ce que je vais trouver du personnel ? Comment on fait ? interroge Henri Poirson. Si jamais on a des Atsem à risques qui prennent des arrêts de travail par crainte du coronavirus, j'ai pas d'autres agents sous la botte moi!"

Est-ce que le maire est responsable s'il a pris toutes les mesures de sécurité ? Ce n'est pas parce qu'on prend toutes les précautions qu'on n'a pas de risque.

Henri Poirson, qui fait partie de l'Association des maires, formule une autre crainte : celle de la responsabilité engagée par les collectivités. "J'extrapole et je prends volontairement le cas le plus dramatique. Si jamais un enfant transmet le coronavirus à la famille, et quelqu'un de son entourage décède : on porte plainte contre la collectivité. Et le maire se retrouve derrière les tribunaux."