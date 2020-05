PHOTOS - La mairie de Bordeaux détaille le dispositif pour la réouverture des écoles le 12 mai

Des fleurs rouges et bleues ont été peintes sur le trottoir bordant l'école maternelle des Menuts, dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. Elles indiquent aux parents la distance à respecter lorsqu'ils déposeront leurs enfants, une fois l'école rouverte le 12 mai, après le déconfinement. Deuxième changement : les parents ne seront plus autorisés à pénétrer au sein des établissements scolaires pour limiter les risques de contamination au coronavirus. A l'entrée, du gel hydroalcoolique a été disposé sur une petite table et deux flèches indiquent le chemin à emprunter pour les entrées et celui pour les sorties. "Tout a été pensé pour que les enfants ne se croisent pas" indique Emmanuelle Cuny, adjointe au maire de Bordeaux chargée de l'éducation.

A l'école maternelle des Menuts à Bordeaux, des marquages ont été peints au sol pour faire respecter les distances. © Radio France - Solène de Larquier

Un code couleur

Sur les murs, des affiches sont placardées avec les mesures sanitaires à respecter. "Il y a des affiches qui s'adressent aux adultes et d'autres pour les enfants, avec des dessins simplifiés" précise encore l'adjointe. Des stickers sont également présents partout : ils reprennent le symbole des fleurs avec des codes couleur. Chaque couleur correspond à un groupe de 10 élèves pour les maternelles, 15 pour les classes élémentaires. Le groupe bleu n'aura accès qu'à la classe bleue, aux sanitaires bleus, etc. Le but étant de ne pas mélanger les groupes.

Un système de code couleur a été mis en place, ici à l'école maternelle des Menuts à Bordeaux, pour séparer les enfants en groupes. © Radio France - Solène de Larquier

Un système de code couleur a été mis en place, ici une classe réservée au groupe bleu à l'école maternelle des Menuts à Bordeaux. © Radio France - Solène de Larquier

Des stickers indiquent aux enfants où s'asseoir à l'école maternelle des Menuts à Bordeaux. © Radio France - Solène de Larquier

Le rythme scolaire sera également adapté : cours lundi et mardi pour la moitié des élèves répartis en groupes, et le jeudi vendredi pour les autres. Le mercredi étant réservé à la désinfection de l'établissement, assuré par les ATSEM. Les enfants prioritaires, soit parce que leurs parents œuvrent pendant la crise sanitaire (agents municipaux, forces de l'ordre, soignants, enseignants, postiers, etc.), soit parce qu'ils ont décroché pendant le confinement, pourront être accueillis toute la semaine en classe ou en étude.

Deux ATSEM désinfectent le matériel et les locaux avant la réouverture des écoles à Bordeaux le 11 mai, ici à l'école maternelle des Menuts. © Radio France - Solène de Larquier

Une rentrée progressive et un accueil parascolaire

Les plus petits niveaux (petite section maternelle et CP) seront accueillis à partir du mardi 12 mai, le 11 étant réservé aux équipes pédagogiques. La mairie de Bordeaux prévoit d'accueillir tous les niveaux à partir du 25 mai. A partir de cette seconde date, la ville mettra également en place un accueil parascolaire culturel et sportif afin de proposer des activités aux enfants les jours où ils n'auront pas cours. L'inspecteur académique de Bordeaux Sud, Pierre Kessas, assure que le dispositif est basé sur le volontariat des parents et que l'école numérique sera toujours assurée pour les enfants restant à la maison.

Les jeux communs ont été condamnés en vue des réouvertures des écoles à Bordeaux. © Radio France - Solène de Larquier

Cantine à moitié prix pour tous

Nicolas Florian a par ailleurs décidé de réduire de moitié le tarif de la cantine scolaire pour tout le monde. La mairie enverra également un chèque d'une valeur de 80 à 100 euros aux parents dans les situations les plus précaires, "comme un coup de pouce pour ceux n'ayant pas pu bénéficier de la cantine pendant le confinement car on peut assurer un repas à 46 centimes d'euros en restauration collective alors qu'on sait que ce n'est pas possible à la maison" explique le maire.

L'accueil périscolaire sera supprimé le matin et maintenu le soir jusqu'à 18 heures, au lieu de 18h30 avant le confinement.