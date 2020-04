Réouverture des écoles le 11 mai : « absolument irresponsable » selon la FSU des Hauts-de-France

Parmi les principales annonces d’Emmanuel Macron lundi soir, il y en a une qui fait bondir les syndicats enseignants : la réouverture progressive des établissements scolaires des premier et second degrés à partir du 11 mai - « si toutes les conditions sont réunies à cette date-là » précise le chef de l’Etat.

Les enfants, majoritairement porteurs sains

« Ca n’est pas du tout raisonnable » réagit mardi matin Catherine Piecuch sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. « Les restaurants, cafés, théâtres, cinémas resteront fermés pendant des semaines voire des mois » rappelle la secrétaire régionale du syndicat enseignant FSU. « Mais cela ne pose aucun problème d’entasser des enfants et des adolescents - dont on sait qu’ils sont particulièrement porteurs asymptomatiques - avec des adultes dans des endroits clos » s’indigne-t-elle.

Cette enseignante nordiste rappelle que le personnel de l’Education Nationale appartient « à toutes les tranches d’âge et donc il y a aussi des adultes qui peuvent être fragiles pour des raisons de santé ou d’âge ». Alors Catherine Piecuch s’interroge : « Que prévoit le gouvernent ? Uniquement les gestes barrières ? C’est absolument irresponsable ! »

Fracture sociale

Cette réouverture progressive, Emmanuel Macron assure en faire « sa priorité » car le chef de l’Etat regrette que "trop d'enfants notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents ». Une explication qui ne satisfait pas la secrétaire régionale de la FSU, loin de là. « Biensûr les inégalités se creusent, nous le dénonçons depuis le début » assure Catherine Piecuch. « Mais utiliser l’argument de la fracture sociale pour justifier une reprise dans de telle conditions c’est inacceptable et nous n’en resterons pas là » prévient-elle.

Alors quelle solution ? Faut-il sacrifier l’année scolaire ? « Quelle est la vraie priorité » se demande l’enseignante nordiste. « Nous faisons face à une situation inédite, on ne peut pas faire comme si de rien n’était, comme si l’on pouvait reprendre les programmes comme avant ». Alors Catherine Piecuch recommande une réflexion « pour étaler les programmes » qui serait débattue lors d’un débat national rassemblant tous les acteurs de l’Education Nationale.