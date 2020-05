Réouverture des écoles : les personnels "n'ont pas vocation à être des vecteurs du virus" selon FO

Le syndicat Force Ouvrière estime que les conditions sanitaires ne sont pas réunies à quelques jours de la réouverture des écoles, et estime que la responsabilité des élus et des personnels risquent d'être engagée.

Le syndicat Force Ouvrière interpelle une nouvelle fois le directeur académique des services de l'Éducation Nationale. Selon le syndicat, les conditions ne sont pas réunies pour garantir la sécurité sanitaire des enseignants et des enfants à quelques jours de la reprise dans les écoles.

La responsabilité pénale des enseignants comme celle des maires peut être engagée

"Protocole sanitaire irréalisable, protection non assurée, organisation bricolée, responsabilité rejetée sur les acteurs locaux et notamment sur les personnels… Pour FO, la question n'est pas de savoir si la réouverture est préférable en mai, juin ou en septembre : la question est celle des garanties que doit apporter le ministre, le recteur, et le DASEN. Les personnels n'ont pas vocation à être des vecteurs du virus, ni à faire de la garderie ! Le débat POUR ou CONTRE est un faux débat, les conditions sanitaires ne sont pas réunies et aujourd'hui la responsabilité pénale des enseignants (en particulier celle des directeurs et directrices d'école), comme celle des maires, peut être engagée", écrit le syndicat dans un communiqué.

FO attend une réponse du DASEN. Sans cela, le syndicat lancera "une nouvelle procédure d'alerte départementale, dans le cadre du danger grave et imminent, pour permettre aux personnels d'exercer leur droit de retrait". De plus, un préavis de grève FO couvre tous les collègues jusqu'au 31 mai.