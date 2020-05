Réouverture des écoles - Parole aux Mayennais : beaucoup sont sceptiques ou farouchement contre

Plusieurs organisations syndicales de l'Education Nationale sont opposées à la réouverture des écoles lundi prochain car les conditions sanitaires ne sont pas à ce stade réunies pour accueillir les enfants et pour protéger le personnel enseignant.

Cet article publié sur la page Facebook de France Bleu Mayenne a suscité de nombreux commentaires. Beaucoup d'entre vous y sont également défavorables. Voici un aperçu de vos réactions.

Fanbouh Bou : "En tant qu'enseignante, je pense que le protocole sanitaire est intenable (63 pages de recommandations). C'est une forme de maltraitance que mettre les enfants dans ces conditions: travail à 1 mètre les uns des autres (ne pas se déplacer près d'un autre enfant), récréations à un mètre les uns des autres, pas de jeux ou de matériels collectifs. Aucun jeu collectif possible, aucune manipulation de matériels, pendant une journée entière de classe...Sans parler de la cantine, de la sieste pour les petits. Les enfants, par nature, ont besoin de bouger, de jouer avec les autres, d'avoir des contacts physiques. L'enfant n'est pas en capacité de respecter des gestes barrières si lourds".

Mickael Boutemy : je suis contre la reprise il faut mieux attendre septembre".

Sandra Michel : "je suis contre de remettre mes enfants à l'école".

Josiane Lhuissier : "vous imaginez l' enfant en maternelle qui n'aura même pas le droit de s'approcher de son petit copain et que la maîtresse va le répéter à longueur de journée, il va être traumatisé, il comprendra plus rien et pour un mois franchement vaut mieux la reprise en septembre sinon gare à la 2 ème vague, faut s'y attendre malheureusement".

Amélie Lemaréchal : "Franchement je suis contre... forcément les réouvertures iront de pair avec le retour au travail et beaucoup de parents n’auront pas le choix... j’espère que tous les parents qui peuvent garder leurs enfants chez eux le feront... comme ça il y aura moins d’enfants à l’école... et du coup moins de risques..".

Karen Le Gac : "je suis contre la reprise et d'ailleurs mes 3 enfants retourneront qu'au mois de septembre".

Liliane Loyant : "C'est stupide ! On ferme les restaurants et autre commerces et on ouvre les écoles alors que les enfants, surtout petits, vont oublier très vite les mesures de sécurité difficiles déjà à gérer par les enseignants".

David Houdayer : "Pour nous pas de reprise des cours pour nos deux gars. Je vois pas l’intérêt de reprendre pour 1 mois"

D'autres internautes et auditeurs ont un avis différent comme Jako Tripoz : "je pense qu'il faut au moins essayer avant de dire qu'on y arrivera pas"

Axelle Ferré : "chacun fait comme il veut et comme il peut mais franchement vous croyez quoi que ce sera mieux en septembre, le virus sera toujours là à la rentrée, vous n'êtes donc pas prêt de remettre vos enfants à l'école"

Jean Marie Helbert : "parce qu'il y a qu'à l'école que tu peux attraper ce virus ? Non partout tu peux l'attraper, maintenant si tu ne mets pas tes enfants à l'école par peur de tomber malade vous serez d'accord aussi pour que vous ne sortiez pas du tout".