Petits groupes, publics prioritaires : les pistes du gouvernement pour rouvrir les écoles le 11 mai

Annoncée à partir du 11 mai, la réouverture des écoles ne se fera "pas du jour au lendemain" et la priorité pourra être donnée "aux publics les plus fragiles", a précisé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer ce mardi.

Les cours reprendront progressivement dans les écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai a annoncé le président de la République Emmanuel Macron lundi 13 avril suscitant l'inquiétude de syndicats enseignants et parents d'élèves. "Personne ne peut imaginer qu'en mai-juin ce sera comme avant. Ce sera autre chose", a concédé le le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer sur franceinfo TV ce mardi. "Toutes les écoles ne seront pas ouvertes le lundi 11 mai", a-t-il indiqué. "On va élaborer toute une méthodologie" de reprise "qui passe forcément par de très grands aménagements."

Priorité aux "publics les plus fragiles"

"Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents" a justifié le chef de l'Etat.

L'objectif est de lutter contre les inégalités sociales qui se creusent pendant le confinement a confirmé le ministre de l'Education ce mardi, laissant entendre que les élèves les plus en difficulté pourraient reprendre en premier. "Le premier critère, il est d'abord social (...) il faut sauver les élèves qui pourraient partir à la dérive du fait du confinement", a-t-il expliqué. "C'est les publics les plus fragiles que j'ai d'abord en tête", a insisté Jean-Michel Blanquer. Les lycées professionnels pourraient ainsi être parmi les premiers établissements à reprendre les cours.

Le ministre s'est engagé à "entrer en contact avec les familles avant le 11 mai." "On est descendu en-dessous de 5% de familles non répondantes" a-t-il affirmé. "Il faut qu'on arrive à les contacter d'ici le 11 mai."

Petits groupes, aménagements des horaires et des contenus

Le retour des élèves "sera très personnalisé" a en outre précisé Jean-Michel Blanquer. "On ne peut imaginer que des petits groupes dans de telles circonstances, donc ce sera un aménagement du temps et des contenus très particuliers."

La reprise progressive "implique forcément qu'on ne va pas avoir les mêmes âges qui rentrent au même moment". De ce fait, "il est possible qu'il y ait une charge horaire moins importante" pour les élèves.

De nombreuses questions en suspens

Plusieurs questions restent en suspens. Des masques seront-ils mis à disposition de tous les élèves et professeurs ? C'est "fort possible" a avancé Jean-Michel Blanquer. Y aura-t-il du savon en quantité insuffisante dans les établissements ? Comment respecter la distanciation sociale dans les classes et les cours de récréation ?

Certains syndicats enseignants craignent qu'une réouverture trop précoce des établissements n'expose les enfants et professeurs à une deuxième vague de contamination. Une inquiétude à relativiser selon Frédéric Adnet, chef des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny. "Le confinement à lui seul n'arrêtera pas" le virus a-t-il expliqué sur France Bleu Paris. "Il faut que 60% de la population soit immunisée pour y parvenir (...) Si on ne faisait que du confinement, on en aurait pour trois à quatre ans d’épidémie sans vaccin".

"La première étape est de nettoyer les locaux" en amont de cette reprise des cours, a indiqué le ministre de l'Education nationale qui doit rencontrer les organisations syndicales à partir de ce mardi. "Nous avons deux semaines devant nous pour travailler à cela, à l'élaboration des bonnes conditions sanitaires pour ce retour des élèves et des adultes".