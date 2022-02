Réponse de la Région aux parents manifestants contre la carte scolaire : "le temps de trajet moyen est 45 mn"

Bonjour Kamel Chibli, on vous invite, vous le savez, parce que à Pechbonnieu, au nord de Toulouse, des familles ont manifesté hier soir. Elles ne comprennent pas pourquoi, à la rentrée prochaine, elles ne pourront pas scolariser leurs enfants au niveau lycée de Gragnague pourtant à une dizaine de kilomètres de chez elles, mais dépendront toujours du lycée Lautrec de Toulouse. Est ce que ce n'est pas une aberration, ça?

Non, non, c'est pas du tout une aberration. C'est même à peu près logique. Le lycée de Gragnague est à peu près 12, 13, 14 kms de Pechonnieu. Mais au delà de ça, il y a beaucoup de petites communes aux alentours et quand on fait une sectorisation on met les communes aux alentours. Il y a des communes qui ont candidaté et après un moment donné, l'objectif, c'est pas d'avoir un lycée à 3000 élèves, c'est d'avoir un lycée à taille humaine. Donc aujourd'hui, il faut faire des choix.

Il y a bien des enfants qu'on a entendu sur France Bleu ce matin qui vont devoir faire plus de 2 heures de bus chaque jour pour aller jusqu'à Toulouse. Comment ils vont tenir ces ados sur l'ensemble de l'année scolaire?

Ecoutez, la moyenne du transport scolaire dans l'ensemble de la région c'est en moyenne 45 minutes à l'aller et 45 à 50 minutes au retour. Vous savez, chaque parent veut un arrêt de bus devant la maison. Quand j'étais au lycée, vous savez, je mettais une heure aller, une heure retour. L'objectif qu'on se fixe, effectivement, c'est de limiter le temps de transport. Sur ce territoire là 26 communes, 21 sont rattachées à Gragnague et cinq communes ne le font pas. Qu'est ce qu'on veut ? Est-ce-qu'on veut saturer un lycée alors qu'on est en train de l'implanter ? La réponse que je leur ai donnée clairement, ce n'est pas une réponse pour leur faire plaisir. C'est que dans ce secteur là, la démographie galopante. La Présidente (Carole Delga ndlr) a déjà annoncé qu'on va avoir un lycée neuf dans les six prochaines années entre ce secteur de Pechbonnieu et tout le secteur du Nord toulousain, c'est à dire entre Pechbonnieu, Saint-Jory et Lespinasse. On n'a pas encore déterminé, mais c'est dans ce secteur là.

Donc vous vous dites il n'a aucun illogisme dans la répartition de cette carte scolaire ?

On peut toujours se plaindre qu'on a un lycée neuf qui vient de s'implanter, qui va permettre de répondre à l'ensemble territoire. Après, vous savez, tout le monde regarde midi à sa porte. Je comprends leur exaspération. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui font 20, 25 minutes en bus de chez eux au lycée, ça n'existe pas.

On a entendu des parents aussi qui disent que à Toulouse-Lautrec, il y a un manque criant d'effectifs au niveau des enseignants, du personnel. Et c'est pour ça qu'ils auraient aimé envoyer leurs enfants dans ce nouveau lycée de Gragnague.

On est en train de chercher la petite bête. Je pense que l'inspecteur académique a précisé les choses. Toulouse-Lautrec, ils n'ont pas à rougir de l'établissement. C'est un très bon établissement de 1400 élèves donc ce n'est pas un grand établissement. Raymond Naves va avoir une capacité à moins de 2.000 élèves. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus aller crier au loup en disant que le lycée n'est pas bien.

Sur la décision, le rectorat se défend de toute responsabilité et assure que la sectorisation est du ressort de la région. Vous en voulez au rectorat?

Je ne sais pas qui a dit cela mais c'est faux. La sectorisation est partagée entre la région et le rectorat. Pour faire le rattachement de communes à un lycée, il y a tout un travail qui est fait par nos techniciens sur la dimension démographique, sur le nombre de communes et sur le nombre d'élèves et sur la capacité du lycée. Donc après, c'est sûr que sur 10.000 personnes, vous en avez peut-être 500 qui ne sont pas contentes, les 9500 on ne les entendra pas sur votre radio, mais ils sont aussi très contents de l'arrivée du lycée. Mais ce que l'on dit, c'est qu'aucune obligation nous a été faite pour faire un lycée neuf. Dans d'autres régions ils agrandissent le lycée existant. Ce n'est pas notre choix. Notre choix c'est de créer des lycées de proximité. Après, je comprends qu'ils soient déçus parce que il y a six ans ils avaient porté eux-même le dossier.

Il n'y a pas de négociation possible pour ces familles de Pechbonnieu, elles ne peuvent pas demander une dérogation pour espérer scolariser leurs enfants à Gragnague ?

Pour avoir un lycée à 2500 élèves ? Ce n'est pas, je pense, la volonté de l'équipe éducative. Je comprends l'exaspération des familles. Ça fait des années qu'elles vivent cette traversée du périph toulousain. Je leur dis il y a un lycée neuf qui s'installera sur le nord toulousain et ces communes là seront concernées par ce lycée neuf.

Merci pour ces précisions. Un dernier mot quand même, Kamel Chibli, sur l'énorme déception de Perrine Laffont que vous connaissez bien aux Jeux olympiques. Elle a terminé quatrième dimanche en ski de bosses. Vous savez comment elle va? Est ce que vous savez si elle va mettre fin à sa carrière pro?

Non, je ne pense pas qu'elle mette fin à sa carrière. Non. Il y a de la déception parce que elle ne s'est pas lâché comme elle s'est lâché sur les dernières compétitions. Il y a beaucoup de frustration. Après, vous savez, Perrine Laffont est quelqu'un qui relativise énormément les choses. Elle sait très bien que ça se joue sur une course. Elle n'a pas "lâché les chevaux " comme on dit. Je pense qu'elle le regrette. Vous savez, c'est une battante, donc je pense qu'elle reviendra encore plus forte. Elle a 23 ans. Donc, elle encore en capacité de faire des Jeux olympiques. Ou en tout cas, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle prenne sa revanche pour les prochains Jeux, dans quatre ans.

On l'espère et on rappelle Kamel Chibli, que vous avez participé à notre série exceptionnelle consacrée à Perrine Laffont, "la boss des Pyrénées" qui est en réécoute sur France Bleu.