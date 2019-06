Report du brevet : "c'est une blague ?" s'étonnent les collégiens niçois

La canicule et ses conséquences : le gouvernement a annoncé à 16h30 ce lundi le report du brevet des collèges à lundi et mardi prochain alors qu'il devait se dérouler jeudi et vendredi pour des raisons de sécurité. Une annonce surprise pour beaucoup de collégiens niçois.