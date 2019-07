REPORTAGE - Devant un centre d'examen du brevet des collèges en Mayenne, vivement les vacances pour certains !

Département Mayenne, France

La première journée d'examens est terminée, ouf de soulagement !

Ici, pas de malaise lié à la chaleur, de l'eau à disposition. Et le report des épreuves n'a pas dérangé ces élèves visiblement consciencieux : "on a eu plus de temps pour réviser, ça c'était bien. Moi, je m'étais préparé, ça va, quelques difficultés en français". Bien. Et puis il y en a d'autres qui ont fui et la canicule et les révisions : "je suis parti le week-end dans une région plus fraîche. J'ai fait quelques soirées avec des amis. C'est chiant de réviser, ça prend tout le temps, on ne peut pas sortir" racontent ces ados croisés devant un centre d'examen en Mayenne.

Mais au fait c'est vraiment utile le brevet ? Ce principal d'un collège mayennais assure que oui : "c'est important car ce sont les premiers examens, le premier diplôme et ça leur permet de se mettre dans le rythme pour ce qu'ils vont vivre dans les années à venir. Le plus important c'est quand même l'orientation après la classe de 3ème". Un avis que ne partage pas cette jeune fille : "ça ne sert à rien, c'est le bac le plus important". Passe ton brevet d'abord!

Après le français et les maths, les ados planchent ce mardi matin sur l'histoire-géo et dans l'après-midi sur les sciences.

►►Reportage devant un centre d'examen en Mayenne. Beaucoup d'ados pensent surtout aux vacances.