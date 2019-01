REPORTAGE IMMERSIF : la rentrée des classes au Genest-Saint-Isle (53)

A l'occasion des Laval Virtual Days ce jeudi, France Bleu Mayenne vous propose un document exceptionnel : un reportage immersif en 360 VR (réalité virtuelle) et son binaural. Vous allez plonger au cœur de la rentrée à l'école du Genest-Saint-Isle, victime des inondations de juin 2018.

Le Genest-Saint-Isle, France

Le 9 juin 2018, de violents orages et la pluie s'abattaient sur la commune du Genest-Saint-Isle en Mayenne, provoquant la destruction de l’école. Une journée qui a profondément choqué et marqué les habitants. Les enfants ont donc effectué leur rentrée en septembre dans des modulaires installés dans le centre de loisirs situé en face des anciens bâtiments. France Bleu Mayenne vous propose de vivre cette rentrée particulière en captation 360 VR (réalité virtuelle) et son binaural.

Avec la collaboration de Nicole Bouillon, Maire du Genest-Saint-Isle, de l'équipe de l'école Albert Jacquard, et de l'inspection Académique de la Mayenne.

Un casque audio est recommandé pour vivre l'immersion.

Pour en savoir plus : "Quel avenir pour la vidéo à 360° ?"

Le 17 janvier 2019 à la Maison de la radio, les professionnels débattaient du sujet à l'occasion du Laval Virtual Days.