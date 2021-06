"On reprend les bases" : dans l'Indre, les enfants retournent à la piscine pour apprendre à nager

Les exercices s'enchaînent dans les bassins du tout nouveau centre aquatique Balsan'éo à Châteauroux. Chaque jour ou presque, les maîtres-nageurs donnent les consignes aux enfants de plusieurs écoles du département de l'Indre. "L'essentiel, c'est d'appréhender le milieu aquatique, apprendre à se déplacer et à s'immerger. Ils sont à l'aise mais ça fait un moment qu'ils ne sont pas venus donc on reprend certaines bases. On a seulement deux ou trois séances selon les classes", souligne une maître-nageur.

Et plouf ! Premiers plongeons dans le bassin du centre aquatique Balsan'éo à Châteauroux © Radio France - Solène de Larquier

Le calendrier est forcément très serré au mois de juin. Dans l'Indre, ce sont près d'un millier d'élèves qui vont participer à ces séances de natation : des collégiens, des élèves en primaire et des enfants en maternelle. Avec la hausse des températures et à l'approche des vacances scolaires, beaucoup d'enfants vont se baigner sans avoir eu de sensibilisation. Le risque de noyade est donc plus important.

Deux enfants sont morts par noyade dans des piscines gonflables en Charente, samedi 12 et dimanche 13 juin. "On souhaiterait zéro noyade. Les parents n'ont pas toujours les moyens de permettre à leurs enfants d'apprendre à nager. C'est donc un enjeu national", insiste Sébastien Caillot, conseiller pédagogique en éducation physique et sportive à la direction des services de l'Education nationale dans l'Indre.

Une année de perdue pour l'apprentissage de la nage

Normalement, dans l'Indre, 7 200 élèves du premier et du second degré auraient dû aller à la piscine cette année, pour l'apprentissage du "savoir nager". Mais à cause des confinements successifs et des mesures sanitaires, les équipements sont restés fermés pendant de longs mois. "Pour les enfants, c'est une année blanche, c'est une année perdue. Les problèmes sanitaires ont pesé sur beaucoup d'apprentissages", constate Laurent Métais, enseignant à l'école primaire de Coings, dans l'agglomération de Châteauroux.

Limiter le risque de noyades, notamment cet été

Ces cours de natation sont donc essentiels. "Il faut savoir où les enfants se situent par rapport à leur progression. Ils ont suivi des formations depuis la classe de CE1. Il y a déjà des acquis, il y a aussi des enfants qui sont un peu en retard, qui ont toujours des appréhensions", ajoute Laurent Métais.

Une majorité d'enfants se sent à l'aise. "C'est génial parce que ça fait un an que je n'étais pas allé à la piscine. On s'amuse avec les copains, c'est la vie !", confirme Noé. "Mais il y a des trucs que je ne sais peut-être plus faire. Ce que j'avais oublié, ce sont les longueurs, j'ai plus de mal que d'habitude", reconnaît quand même le garçon de neuf ans. Sa camarade de classe est plus angoissée. "Je me sens stressée, je n'ai pas envie d'aller où je n'ai pas pied. Un jour, ma mère a failli se noyer chez un ami et c'est ça qui me fait peur", confie Lola.

Dans la classe, seul un à deux élèves a des freins aussi importants. Enseignants et maîtres-nageurs tentent surtout de les rassurer, de les aider à apprivoiser l'eau. Faire plus sera difficile en deux ou trois séances, l'apprentissage complet de la nage sera donc repoussé d'un an pour Lola.