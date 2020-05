Reprise dans les écoles bretonnes : stress et inquiétudes chez les enseignants

"Les enseignants ont envie de reprendre. Beaucoup s'inquiètent pour leurs élèves qu'ils veulent revoir, mais il y a aussi un stress, une sorte d'affolement depuis la diffusion des consignes du rectorat." Depuis jeudi soir, Ghislaine David, secrétaire départementale du syndicat SnuiPP d'Ille-et-Vilaine reçoit de nombreux messages de ses collègues enseignantes et enseignants.

Jeudi 30 avril, Emmanuel Ethis, le recteur de l'académie de Rennes a en effet communiqué aux directeurs d'établissements les consignes concernant la reprise d'activité dans les écoles maternelles et primaires. Le projet de protocole sanitaire qui devra être appliqué à partir du 11 mai a lui aussi été diffusé. Un document de 63 pages qui contient de très nombreuses recommandations émises par le Ministère de l'Education et le cabinet d'expertises Veritas.

C'est une usine à gaz.

"C’est fait pour être inapplicable," s'agace Olivier Cuzon, représentant du syndicat Sud Education dans le Finistère. "On nous demande de ne pas installer de coin de jeux pour les maternelles. Cela veut dire que des enfants de trois à cinq ans vont rester toute la journée à leur table ? Qui peut croire ça ?". Comme Ghislaine David, il évoque des collègues stressés, effrayés rien qu'à l'idée de retourner dans leur classe. "L’Education nationale se défausse de ses responsabilités. Elle les fait peser sur les enseignants pour l'accueil des enfants et aux maires pour l'ouverture des écoles."

"C'est une usine à gaz," admet Ghislaine David. D'autres questions se posent sur les projets pédagogiques à mener. La retour à l'école se fait sur la base du volontariat. Les élèves ne seront pas plus de 10 à 15 par classe. En cas dépassement, il faudra alterner les groupes d'enfants : deux jours en classe et trois jours à la maison.

On leur demande de faire quasiment trois fois le travail.

"Ces dernières semaines on a vu que le travail pour les enseignants est extrêmement lourd. Et là, on nous demande de faire quasiment trois fois ce travail. Cela paraît complètement inimaginable," selon Olivier Cuzon. "Le ministre de l'Education va demander aux enseignants contraints de rester chez eux de s'occuper de la continuité pédagogique, mais il n'y aura pas d'enseignants à domicile dans toutes les écoles, ça ne marchera pas. On va faire de la garderie." regrette Ghislaine David.

Les prochains jours s'annoncent agités dans l'enseignement. En France, certains maires ont déjà affirmé qu'ils ne pourront pas rouvrir les écoles le 11 mai. Le ministère de l'Education, lui, continue de plancher sur les mesures sanitaires à appliquer.