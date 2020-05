Reprise de l'école en Côte-d'Or : à Noiron sous-Gevrey, "un état d'esprit positif pour bien vivre ce retour"

C'est le retour en classe pour une partie des élèves de Côte-d'Or. En priorité les maternelles de Grande Section, les CP et CM2, sur la base du volontariat. Une rentrée plutôt sereine ce jeudi matin pour les 47 enfants attendus à l'école de Noiron-sous-Gevrey.

Les écoliers français reprennent peu à peu le chemin de l'école cette semaine, et ce jeudi matin une partie des élèves de l'académie de Dijon ont retrouvé leurs classes. A Noiron-sous-Gevrey, à une quinzaine de kilomètres de Dijon, 47 enfants étaient attendus sur les 217 que compte l'établissement. Une rentrée uniquement pour les élèves du premier degré c'est à dire maternelle et élémentaire, et sur la base du volontariat pour les parents

Plusieurs entrées différentes ont été installées à l'école de Noiron-sous-Gevrey, pour accueillir en sécurité les enfants. © Radio France - Stéphanie Perenon

Avec les priorités fixées par le gouvernement : accueillir d'abord les élèves de Grande section en maternelle et les CP et CM2, et toujours les enfants des parents dont les professions sont indispensables à la nation.

Trois entrées différentes, des personnels masqués et des classes réaménagées

Une rentrée pas comme les autres, avec des règles très strictes : distance sociale, nombre d'élèves maximum en classe et personnels masqués pour accueillir les enfants. "Il y a eu un gros travail de préparation, avec tous les personnels de l'école, mais aussi des agents des quatre communes rattachés à notre école, pour installer les bureaux et aménager au mieux les classes comme les cours de récréation", explique Nathalie Mokrani. Mais pour la directrice de l'école, "l'état d'esprit est positif, cette école n'est pas la même qu'avant mais on a tout pour qu'ils vivent bien ce retour à l'école, pour qu'ils voient le sourire dans nos yeux."

Dans le hall de l'école, pour accueillir es enfants, leurs dessins réalisés pendant le confinement ont été affichés. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des parents rassurés par les mesures prises à l'école

Pas de pleurs ce matin, mais parfois un peu de difficulté à lâcher papa ou maman avant de rejoindre la classe. Les parents eux aussi, un peu inquiets et stressés, ont été vite rassurés," mon fils avait très envie de revenir à l'école, deux mois sans voir personne d'autres que nous, c'est très long" confie ce papa, qui voit son fils, "très content de retrouver son école." Même sentiment pour cette maman, qui dit "confier sa fille en toute confiance à l'équipe".

Première récréation pour les élémentaires ce jeudi matin à l'école de Noiron-sous-Grevey. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Ça va lui faire du bien de revoir d'autres personnes et j'ai confiance dans toute l'équipe" - une maman

Côté enseignants, même impatience de retrouver leurs élèves malgré les difficultés des mesures et des gestes barrière. Au programme de cette première matinée, " leur permettre de parler, d'expliquer les deux mois qu'ils ont vécus, leurs émotions", précise Corinne Forêt, maîtresse des moyens-grands. "Je suis très contente de les retrouver ce matin, même si le lien n'a jamais été perdu car on a toujours beaucoup communiqué par mail. J"espère que ça ne sera pas trop dur pour eux, on va essayer de positiver et de leur montrer tous les cotés joyeux de cette reprise."