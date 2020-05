Reprise de l'école en Côte-d'Or : "Le risque zéro n'existe pas" pour la FCPE 21

Vous avez des enfants qui retournent à l'école ce matin ?

Pas encore, car mes enfants sont scolarisés à Is-sur-Tille et la commune se donne encore un peu plus de temps pour rouvrir ses écoles, jusqu'au 2 juin, afin de mettre en place tout le protocole sanitaire, ce qui est le cas de nombreuses communes de Côte-d'Or.

Pour vous, en tant que parent d'élèves, il fallait rouvrir les écoles ?

Ce qui est important c'est de prévoir au moins un accueil public hors des domiciles pour que les enfants puissent reprendre un certain nombre d'activités et rétablir des liens sociaux avec leurs camarades et des adultes. On aurait pu le faire dans des salles communales ou des gymnases, mais ce n'est pas la solution qui a été retenue. Le gouvernement a choisi de rouvrir les écoles. On constate que toute cette période de confinement a engendré une forte augmentation des violences intra familiales, de fortes addictions aux écrans et des arrêts quasi complets du suivi de l'enseignement scolaire parce que certains enfants ne sont pas faits pour l'enseignement à distance.

Les consignes sanitaires mises en place dans les écoles vous semblent elles suffisantes et vont elles pouvoir être respectées selon vous ?

On n'est pas experts pour juger de la qualité du protocole mais le risque zéro n'existe pas. Mais il y avait aussi et surtout un besoin social de rouvrir les écoles. On essaie d'être vigilants à notre niveau sur le terrain sur la bonne application du protocole sanitaire dans les établissements. Cela a été fait par exemple de façon très complète à l'école Dampierre à Dijon, à Nuits-Saint-Georges, à Is-sur-Tille et dans bien d'autres écoles. Les représentants des parents d'élèves de la FCPE sont sur le terrain, sont bien informés sur les risques sanitaires et contribuent avec les enseignants et les directions d'établissements à la mises en places du protocole.

Quels rôles doivent jouer les parents d'élèves?

Ils doivent prendre la température des enfants avant de les mettre à l'école le matin. lls doivent continuer à les sensibiliser sur l'importance des gestes barrières, lire avec eux les protocoles qui sont distribués dans les établissements scolaires. Cela dit, on comprend que des peurs persistent. Face à un risque, il faut avant tout se renseigner sur ce qui a été mis en place dans son école avant de pendre sa décision.