Reprise de l'école : la FCPE du Morbihan dénonce le flou

Les explications d'Edouard Philippe à l'Assemblée ce mardi seront suivies de près par les parents d'élèves. Ils attendent des précisions sur le retour en classe des enfants, prévu à partir du 11 mai.

Dans un communiqué publié ce lundi, la FCPE du Morbihan s'inquiète et demande des garanties avant la reprise des cours. "Il est hors de question de remettre les enfants en classe si les conditions sanitaires ne sont pas garanties", écrit l'association de parents d'élèves dans un communiqué où elle dénonce "le flou" actuel.

Lavabos, transports, cantine... Des questions en suspens

Elle interroge notamment sur les masques, les savons, les lavabos en nombre suffisant et la désinfection. Elle réclame également la tenue d'une commission d'hygiène et de sécurité dans chaque école, collège et lycée, avant la réouverture. Et des conseils d'école et des conseils d'administration élargis aux représentants des parents d'élèves, pour avoir des garanties sur les transports, la cantine, la garderie et l'internet.