Reprise de l'école : les enfants de grande section, CP et CM2 accueillis dans la Loire

On en sait un peu plus sur l'organisation dans les écoles de la Loire la semaine prochaine. Les élèves des classes de grande section, CP et CM2 seront globalement accueillis à partir du mardi 12 mai. Mais dans certaines commune, la rentrée sera échelonnée. A Villars, par exemple, ce sera le jeudi 14 mai pour les CM2, le 15 mai pour les CP et le 18 mai pour élèves de grande section de maternelle.

Leurs frères et sœurs de ces classes charnières seront également pris en charge, même si ils sont scolarisés dans d'autres niveaux. Il s'agit d'accueillir les fratries dans leur ensemble.

Les enfants des personnels prioritaires seront également accueillis. Cela concerne les enfants des soignants, des policiers, des pompiers... en clair toutes les professions qui ont pu bénéficier d'un service de garde ces dernières semaines. Mais désormais cela concerne également les enfants des enseignants et du personnel municipal qui travaille dans les écoles (comme les Atsem).

Dans la Loire, les classe de CE1 en REP vont également rouvrir. Parce qu'il n'y a pas plus de 12 élèves dans ces classes, et parce que ces enfants pourraient être mis en difficulté du fait de l'éloignement de l'école.

Les mesures barrières seront mises en place : il n'y aura pas plus de 15 enfants par classe en élémentaire et GS ; 10 en petite et moyenne section de maternelle. Pour arriver à cette jauge, les classes seront divisée en deux avec une prise en charge par un enseignant disponible (par exemple, le maitre ou la maitresse des CE1, CE2 ou CM1). Par endroit, quand ce n'est pas possible pour des questions de locaux notamment, une alternance sera organisée (un jour sur deux ou une semaine sur deux).

Les parents qui décident de remettre leurs enfants à l'école s'engagent pour trois semaines, jusqu'au 2 juin.

Il s'agit là du cadre général, mais chaque commune peut amender cette règle, en fonction de problématiques locales.