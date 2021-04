Reprise des cours à distance : « nos équipes sont prêtes » selon le recteur de l’académie d’Amiens

C'est le grand retour de l’école à la maison : des millions d’élèves basculent ce mardi en enseignement à distance pour stopper les contaminations au coronavirus dans les établissements scolaires. Les écoles vont rester fermées trois semaines. Les collèges et les lycées garderont porte close pendant un mois. Raphaël Muller, le recteur de l’académie d’Amiens, était l’invité de France Bleu Picardie pour évoquer cette reprise des cours en distanciel.

Une meilleure préparation qu'au premier confinement

L’école à distance a été un vrai casse-tête pour certains élèves, parents et professeurs lors du premier confinement. Mais le recteur de l’académie promet que tout devrait mieux se passer cette fois-ci : « On a travaillé : nos équipes sont prêtes. Il y a eu un gros travail de préparation. Tant sur la formation, que sur l’équipement des familles ou des établissements scolaires, en partenariat avec les collectivités. Les professeurs ont été formés à l’enseignement à distance. Plusieurs centaines de séances de formation ont été dispensées. Nous allons aussi _mieux lisser la charge de travail des enfants sur la semaine_. Nous avons également simplifié l’utilisation d’outils pour avoir un canal commun par classe, ce qui permettra aux enfants et aux familles de mieux s’y retrouver. »

Raphaël Muller, le recteur de l'académie d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Des classes virtuelles, mais pas seulement

Les cours à distance pourront prendre différentes formes, il ne s'agit pas exclusivement de classes virtuelles, avec des professeurs qui font cours aux élèves derrière leurs ordinateurs. Pour Raphaël Muller, "les solutions peuvent être diverses. Mais l'essentiel est qu'il y ait un lien pédagogique et des apprentissages pour tous les élèves. Il n'y a pas de nombre minimal d'heures de classe virtuelle imposée par semaine. Cela dépend de l'âge des enfants, il faut aussi prendre en compte le fait que certaines familles n'ont pas de connexion internet suffisante ou ont une connexion pour plusieurs enfants. L'idée est donc de _pouvoir s'adapter aux besoins de chacun_. Dans certains cas, les familles pourront même venir chercher du travail sous forme papier à l'établissement scolaire."

L’interview complète de Raphaël Muller est à réécouter ici.