Reprise des cours à l'Université pour tous de Bourgogne

L'Université de Bourgogne propose des cours spéciaux pour les non-étudiants et ils ont repris mercredi. Un bon moyen de s'occuper en apprenant pour les retraités ou pour les actifs. 1 500 cours sont proposés à Dijon, le tout pour 99€ l'année. Une formule qui plaît à plus de 2 000 personnes.

Une cinquantaine de personnes ont rempli l'amphithéâtre Niepce de la faculté de Dijon ce mercredi 29 septembre. Tous sont retraités et sont excités à l'idée d'enfin reprendre les cours en présentiel. Après deux ans en ligne, l'Université pour tous revient entre les murs de la fac. Une véritable joie pour Monique. Comme tous les gens présents en ce premier jour, elle est retraitée. Elle a fait son premier cours en 2007 et depuis elle ne peut plus s'en passer. Elle est installée dans les premiers rangs et glousse avec ses amies d'école. "Je n'avais qu'une hâte, c'était de revenir. Cela permet de sortir de la maison et de faire des rencontres. Au fur et à mesure, on reconnait la tête des gens et on se lie d'amitié", sourit-elle.

Yveline, elle, est plus studieuse. Papier et crayon à la main, elle est à l'affût. "Comme je n'ai pas pu faire d'études plus jeune, je profite aujourd'hui d'avoir du temps ! " Elle assiste à trois ou quatre cours par semaine en moyenne. Elle fait de tout : de l'astronomie, de l'histoire, du yoga, de la nutrition ... " mais pas d'anglais, j'ai essayé mais ce n'est pas pour moi !" s'esclaffe-t-elle.

Une grande variété de cours

L'offre est grande à l'Université pour tous : plus de 1 500 cours sont proposés dans le forfait à 99€ et ils vont des mathématiques, à l'histoire de l'art en passant par des cours de langue. Des cours d'œnologie ou de sport sont aussi disponibles mais il faut payer un supplément.

Gérard Brey est professeur de civilisation d'espagnole à la retraite. Il donne des conférences depuis une dizaine d'années. Et ce qui lui plaît, c'est la liberté du choix des sujets et les échanges avec les élèves-auditeurs. "Je propose les sujets que je veux à l'Université et c'est généralement accepté. Par exemple, pour le premier cours je parle de la civilisation des Olmèques. Elle est très peu connue mais pourtant les auditeurs sont là. Et comme ce sont des adultes, ils ont du vécu. On peut donc facilement discuter et débattre avec eux car ils ont fait des voyages et lu de nombreux ouvrages. C'est cette liberté d'échange qui est enrichissante pour tout le monde."

A la fin de l'année, pas de diplôme en poche, mais il n'y a pas d'interrogation en contrepartie. Les inscriptions ont lieu pendant toute l'année, pas de date butoir, il est donc toujours possible de rejoindre les bancs de la fac.

Le lien du programme de l'année : https://utb.u-bourgogne.fr/images/stories/SiteV6_BROCHURE_20212022.pdf